Контрабанда химикатов: украинца разоблачили на польской границе
Источник:inPoland
Гражданина Украины задержали на пункте пропуска в Корчевой. Контрабанду обнаружили над задней осью автобуса и в туалете.
Таможенники пресекли попытку вывоза 56 пакетов химических средств для защиты растений. Также у водителя изъяли более 21 килограмма автомобильных катализаторов.
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Как обнаружили контрабанду
Работники Подкарпатской национальной налоговой администрации сделали рентгеновский снимок автобуса, который пытался пересечь границу. Позже транспортное средство отправили на детальный осмотр. В ходе проверки было найдено спрятанные незаконные товары.
Задержанный украинец, который был за рулем автобуса, сам признался в попытке перевозки контрабанды химикатов для растений. Мужчина согласился понести наказание добровольно.
В результате ему выписали штраф на сумму 2 тысячи злотых (почти 14 тысяч гривен).Также напоминаем, что недавно в Польше задержали нелегальных работников табачной фабрики. Среди них были и украинцы.