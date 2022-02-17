Конфискация авто и новый срок заключения: в Польше будут жестче наказывать пьяных водителей

Правительство Польши приняло законопроект, предусматривающий более жесткие наказания для водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. Документ вступит в силу после того, как его рассмотрят и примут в Сейме.

Сейчас за совершение тяжелого ДТП в состоянии алкогольного опьянения водителям в Польше грозит от 2 до 12 лет лишения свободы. Законопроект предлагает установить минимальный срок заключения от 3 или 5 лет в зависимости от ситуации.

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Новые наказания для пьяных водителей в Польше

Проект закона предусматривает, что нетрезвый водитель с содержанием алкоголя в крови свыше 1,5 промилле будет терять авто – независимо от того, создал он ДТП или нет. Полиция будет временно изымать транспортное средство на срок до 7 дней, после чего прокурор будет обязан наложить арест на имущество правонарушителя. Затем суд в обязательном порядке будет полностью конфисковывать автомобиль.

Если же водитель в нетрезвом состоянии не был виновником ДТП, а только управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии, суд сможет отменить прокурорское постановление о конфискации авто. Однако для этого потребуются обоснованные доказательства особых обстоятельств.

Если после этого правонарушителя во второй раз остановят правоохранители с содержанием алкоголя от 0,5 промилле – авто конфискуют сразу. Добавим, что такой уровень алкоголя может присутствовать в крови после употребления около двух бутылок пива.

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