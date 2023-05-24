Словакия продлит компенсации за жилье украинцам до конца года: решение правительства
Источник:uamedia.eu
Страна поможет беженцам и дальше получать помощь на проживание. Но деньги будут выдавать не "на руки" украинцам, а местным владельцам жилья.
Компенсация за жилье для украинских беженцев в Словакии действует до 31 мая. Но правительство страны пролонгирует ее до 31 декабря 2023 года. Изменится ли размер жилищных выплат в Словакии – читайте в материале.
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Правительство Словакии рассмотрит проект постановления о продлении срока компенсации жилья украинцам до конца года. В документе сказано, что средства будут получать лица, которые предоставляют свои дома украинским беженцам.
Учитывая тот факт, что нет признаков того, что вооруженный конфликт закончится в ближайшее время, а Словацкая Республика не имеет достаточных возможностей размещения для эмигрантов, предлагается продлить период предоставления помощи лицам, обеспечивающим жилье для беженцев,
– сказано в правительственном документе Словакии.
Сколько Словакия тратит на жилье для украинцев
Правительство предлагает не менять размер компенсации за проживание:
- 10 евро за одну ночь на человека, достигшего 15 лет;
- 5 евро за ночь на человека, не достигшего 15 лет.
Уже более года власти Словакии компенсируют расходы на проживание украинцев как физическим лицам, так и владельцам гостиниц. Примерная сумма расходов ежемесячно составляет около 7,3 миллиона евро. Дотацию на жилье в стране получают более 25 тысяч украинцев.
Недавно еще одна европейская страна – Польша – продолжила программу компенсаций за жилье для украинцев. Помощь будут выплачивать по меньшей мере до 24 августа 2023 года. Владельцы жилья в Польше получают по 40 злотых за каждый день проживания беженцев в их доме. Такая компенсация выплачивается максимум 120 дней.