Подарок к лету: между двумя популярными направлениями Европы наконец запустят поезд

Путешественникам к летнему сезону подготовили приятный сюрприз. Между двумя легендарными европейскими туристическими направлениями наконец запустят поезд.

Уже летом 2024 года компания Trenitalia запустит поезд из Милана (Италия) в Ниццу (Франция). Города разделяет 196 миль. В то же время длительное время между ними не было прямого сообщения.

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Авиарейсы между Миланом и Ниццей никогда не были популярными. Между городами нет регулярного сообщения. Причина – слишком близкое для этого расстояние. Чаще всего путешественникам приходилось добираться с двумя – тремя пересадками. Альтернативой был автобус.

В то же время все проблемы туристов – в прошлом. Trenitalia уже официально объявила о запуске поезда. Точный маршрут пока не утвердили, однако предусматривают, что будет остановка в Монако. Ожидается, что дорога в поезде станет дополнительным развлечением для путешественников, поскольку они будут наслаждаться пейзажами Французской ривьеры. В будущем маршрут надеются продолжить до Марселя.

Популярный итальянский курорт будет иметь свой аэропорт

Легендарный курорт Амальфи в Италии будет иметь свой аэропорт. По предварительным данным, он заработает уже летом 2024 года. Ежегодно Амальфи посещают примерно 5 миллионов туристов. Добирание на сказочный "лимонный" курорт было для путешественников настоящим квестом. Сначала они ехали в Неаполь или другие крупные итальянские города, а затем добирались до Амальфи автобусами.

