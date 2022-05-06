Компания PKP InterCity ввела большие скидки на ж/д билеты в Польше
Источник:Spider's Web
Популярный перевозчик PKP InterCity существенно изменил цены на билеты. С 5 мая путешествовать железной дорогой в Польше будет значительно дешевле. И даже первым классом.
Согласно новой ценовой политике PKP InterCity, стоимость билетов на поезда будет зависеть от популярности маршрута. Так, в тех направлениях, на которых пассажиры создают увеличенный спрос, путешествие обойдется дороже. И, напротив, на менее загруженных рейсах можно будет приобрести билеты с хорошей скидкой.
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Какие скидки действуют в компании PKP InterCity
- Super Promo, Promo Plus, Promo 45 (билеты стоят на 45% дешевле базовой стоимости);
- Promo 30 (дешевле на 30%);
- Promo 15 (приобрести билеты можно на 15% выгоднее).
Цены на билеты
Со вчерашнего дня, 5 мая, доехать из Варшавы в Гданьск стало возможно за 29 или даже 19 злотых. Между тем путешественники могут добраться из столицы в Лодзи, Люблин или Белосток всего за 14 злотых.
Пассажиры могут сэкономить на поездке, если покупать билеты в период суток, не имеющий большого наплыва. Более того, теперь самый дешевый билет можно будет приобрести за день до поездки или прямо в день отправления.
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