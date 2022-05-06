Компания PKP InterCity ввела большие скидки на ж/д билеты в Польше

Популярный перевозчик PKP InterCity существенно изменил цены на билеты. С 5 мая путешествовать железной дорогой в Польше будет значительно дешевле. И даже первым классом.

Согласно новой ценовой политике PKP InterCity, стоимость билетов на поезда будет зависеть от популярности маршрута. Так, в тех направлениях, на которых пассажиры создают увеличенный спрос, путешествие обойдется дороже. И, напротив, на менее загруженных рейсах можно будет приобрести билеты с хорошей скидкой.

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Какие скидки действуют в компании PKP InterCity

Super Promo, Promo Plus, Promo 45 (билеты стоят на 45% дешевле базовой стоимости);

базовой стоимости); Promo 30 (дешевле на 30%) ;

; Promo 15 (приобрести билеты можно на 15% выгоднее).

Цены на билеты

Специальное предложение распространяется не только на поезда категории премиум, но и на поезда InterCity и TLK, первого и второго классов.

Со вчерашнего дня, 5 мая, доехать из Варшавы в Гданьск стало возможно за 29 или даже 19 злотых. Между тем путешественники могут добраться из столицы в Лодзи, Люблин или Белосток всего за 14 злотых.

Пассажиры могут сэкономить на поездке, если покупать билеты в период суток, не имеющий большого наплыва. Более того, теперь самый дешевый билет можно будет приобрести за день до поездки или прямо в день отправления.

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