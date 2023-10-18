Вдвое больше: за год количество украинцев, желающих остаться за границей, значительно возросло
Источник:Gradus Research
По данным социологического опроса, количество украинских беженцев, стремящихся остаться за границей, за год выросло вдвое.
За один год украинцы за границей ощутимо изменили свое мнение относительно того, стоит ли оставаться в новой стране. Социологическое исследование "Ключевой капитал: как миграционные процессы влияют на бизнес" провела компания Gradus Research.
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Украинцев, не планирующих возвращаться, стало больше
Число украинских беженцев, которые хотели бы остаться проживать в новой стране, выросло с 8% до 18%.
В то же время, социологи фиксируют почти такое же высокое желание украинцев вернуться домой. Доля таких людей среди опрошенных сейчас составляет 63%, а в прошлом году было 67%.
Опрос был проведен с 22 сентября по 5 октября методом заполнения анкеты в мобильном приложении. Опросили 220 украинцев, выехавших за границу после полномасштабного вторжения.
Среди планирующих возвращение назад более трети думают сделать это до конца 2024 года (39%), а другой трети опрошенных трудно определиться по этому поводу (36%).
Настроения украинцев за границей / Графика Gradus Research
У 70% украинцев за границей есть работа
Уровень адаптации украинских беженцев за границей достиг 62%. При этом 83% опрошенных имели работу в Украине: 18% работали в образовательной сфере, 12% – в инженерии и науке, 10% – в области экономики и финансов, коммуникаций и продаж.
Исследование показало высокий уровень трудоустроенности украинских беженцев. 70% респондентов, переехавших за границу после 24 февраля, сейчас работают. 54% работают в приютившей их стране, еще 12% удаленно трудоустроены в украинских компаниях, а 4% работают дистанционно на иностранную фирму.
Сферы занятости разнообразны:
- 14% являются техническими работниками и строителями;
- 10% работают уборщиками;
- 10% устроены в инженерии;
- 8% работают в образовательной сфере, продажах или коммуникациях;
- 7% трудоустроены в логистической сфере или управлении.
Ключевой причиной безработицы за границей опрошенные украинцы назвали незнание местного языка (43%).
Украинских беженцев в Европе стало больше
По данным Евростата, в августе выросло количество украинцев в европейских странах. За этот месяц временную защиту получили еще более 41 тысячи беженцев. Больше всего новоприбывших в Германии (за август сюда переехало более 22 тысяч человек). Также увеличилось количество украинцев в Чехии (на 7 500 человек) и Нидерландах (на 2 600 человек).
А вот, напротив, сократилась численность украинцев в Польше. В августе из страны уехали более 10 тысяч беженцев. Они переселились в другие государства Европы или вернулись в Украину.
Всего в ЕС под защитой находятся более 4 миллионов граждан Украины.