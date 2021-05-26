Когда жители Польши смогут посещать концерты

Правительство обновило положение о карантине. Новая информация была опубликована 25 мая во Journal of Laws. Согласно недавнему распоряжению, концерты под открытым небом смогут проходить в стране с 4 июня.

Количество участников на концертах не должно превышать 250 человек. Люди должны соблюдать безопасное расстояние в 1,5 метра.

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Что известно о разрешении на проведение концертов

С 4 июня в Польше под открытым небом можно будет организовывать творческие события, связанные со всеми коллективными формами культуры и развлечений. Речь идет о событиях, включенных в польскую классификацию видов деятельности в разделе 90.0.

Если на событии четко определены сидячие места, то гости могут занять ровно половину из них. То есть, между людьми должно быть безопасное пространство.

Если конкретных мест нет, то лимит посетителей должен быть таким, чтобы обеспечить одному человеку 1,5 квадратного метра помещения.

При этом, все посетители концертов и спектаклей должны быть в масках. Людям также запрещено употреблять пищу и напитки во время действия.

Напоминаем, что 25 мая в Польше было зафиксировано 1006 случаев заражений коронавирусом. Полностью вакцинировались от COVID-19 в стране 15% населения.

Количество участников на концертах в Польше не должно превышать 250 человек, употреблять пищу и напитки запрещено / Фото Unsplash