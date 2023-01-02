Календарь выходных и праздничных дней в Польше: когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году
Источник:Money
Долгих выходных в Польше в 2023 году будет немного. Некоторые из государственных и церковных праздников придутся на середину недели или на выходные. Однако у поляков все же будет возможность продлить свой отпуск – вот список всех выходных и государственных праздников.
Так, в 2023 году в Польше будет 250 рабочих дней, а праздничных – всего 13. Но вы также можете продлить свои выходные. Посмотрите, когда стоит взять отпуск, чтобы каникулы стали продолжительнее.
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13 выходных дней в Польше в 2023 году
- 1 января (воскресенье) – Новый год / Nowy Rok;
- 6 января (пятница) – Праздник Трех Королей, или Богоявление / Święto Trzech Króli;
- 9 апреля (воскресенье) – Пасха / Wielkanoc;
- 10 апреля (понедельник) – Пасхальный понедельник / Poniedziałek Wielkanocny;
- 1 мая (понедельник) – День труда / Święto Pracy;
- 3 мая (среда) – День Конституции / Święto Konstytucji;
- 28 мая (воскресенье) – Зеленые праздники / Zielone Świątki;
- 8 июня (четверг) – Божье Тело / Boże Ciało;
- 15 августа (вторник) – День польского войска, Успения Пресвятой Богородицы / Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;
- 1 ноября (среда) – День всех святых / Wszystkich Świętych;
- 11 ноября (суббота) – День независимости / Święto Niepodległości;
- 25 декабря (понедельник) – Рождество Христово (первый день) / Boże Narodzenie (pierwszy dzień);
- 26 декабря (вторник) – Рождество Христово (второй день) / Boże Narodzenie (drugi dzień).
Долгие выходные в 2023 году: как спланировать отпуск
При хороших подсчетах в 2023 году поляки могут иметь 115 выходных. Проверьте, как спланировать свободное время в этом году, чтобы иметь возможность отдохнуть даже целую неделю и спланировать путешествие, не тратя при этом много "отпускных" дней.
- 6 – 8 января (3 дня выходные, пятница, 6 января – Крещение, затем суббота и воскресенье 7 и 8 января);
- 29 апреля – 3 мая (5 выходных, майские выходные 2023 года должны начаться в субботу, 29 апреля, а четверг, 4 мая, будет уже рабочим);
- 8 – 11 июня (4 свободных дня, четверг, 8 июня – праздник Божьего Тела, дополнительно стоит взять выходной в пятницу, 9 июня, и тогда вас будут ждать долгий уикенд до 11 июня 2023 года);
- 12 – 15 августа (4 дня выходных, вторник, 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы, вы можете взять выходной в понедельник, 14 августа, и у вас будут длинные выходные, начиная с субботы, 12 августа);
- 11 ноября (1 выходной, который можно выбрать. День Независимости приходится на субботу, но по этой причине работник будет иметь право на выходной в согласованную дату);
- 23 – 26 декабря (4 дня выходных, Сочельник приходится на воскресенье, 24 декабря, Рождество в понедельник, 25 декабря, День подарков во вторник, 26 декабря, поэтому выходные не будут потеряны, а поработать придется только в течение трех дней – со среды, 27 декабря, по пятницу, 29 декабря 2023 года. Вы также можете взять эти три дня выходных и продлить послерождественский период);
- 30 декабря – 1 января 2024 года (3 выходных, потому что празднование Нового года приходится на воскресенье, 31 декабря, а сам Новый год – на понедельник, 1 января).