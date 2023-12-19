Закрыты кафе, магазины и торговые центры: когда в Германии праздничные и нерабочие дни

Во время праздников большинство торговых точек в странах принято закрывать, чтобы и работники, и клиенты имели возможность праздновать и проводить время со своими близкими. И Германия не исключение, поскольку праздники близятся – период официальных выходных тоже.

Предлагаем узнать подробнее о ближайших праздничных нерабочих днях в Германии в декабре и январе.

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Когда в ФРГ праздничные и нерабочие дни в декабре и в январе?

Рождественские праздники в Германии продолжаются три дня, с 24 по 26 декабря, в частности:

Сочельник,

Рождество,

День святого Штефана.

В течении 25 и 26 декабря магазины остаются закрытыми, а у некоторых компаний и 24 декабря может быть установлен выходной для сотрудников.

Даже в канун Рождества, 24 декабря, все торговые заведения работают по сокращенному графику – с 7 утра до 14:00, а после этого люди готовятся к Сочельнику.

В праздничные дни, 25 и 26 декабря, большинство магазинов и даже пекарен остаются закрытыми. Исключение – те, которые расположены на вокзалах, в аэропортах или принадлежат владельцам другой религии, например турецкие кафе или лавочки.

Среди ближайших нерабочих праздничных дней в Германии также стоит отметить 1 января – Новый год. В этот день, как и в Украине, магазины будут закрыты. Новогодняя ночь в Германии отмечается как Сильвестр в честь христианского святого, умершего 31 декабря в 4 веке.

Когда в Германии праздничные и нерабочие дни / Фото Unsplash

Еще одним важным праздником является 6 января – Праздник трех царей (Богоявление). Это официальный праздник в некоторых федеральных землях, таких как Бавария, Баден-Вюртемберг, Саксония-Анхальт, где магазины также будут закрыты. Этот праздник, который в Украине известен как Крещение, отмечается по всей Германии, часто с группами детей-колядников, собирающих средства на благотворительность.

Как будут работать магазины в Польше в декабре?

Польский Сейм 29 ноября принял решение о переносе торгового воскресенья с 24 декабря на 10 декабря. Согласно проекту, в канун Рождества должна быть запрещена торговля, а поляки смогут отправиться на предрождественские покупки две недели перед праздником.

В какие воскресенья будут работать магазины и до каких часов – читайте в материале.