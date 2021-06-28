Когда украинские водительские права можно будет обменять на итальянские: новое соглашение

Украинско-итальянское соглашение о взаимном признании и обмене водительского удостоверения прекратило свое действие с 1 июня 2021 года. Множество украинцев в Италии не успели воспользоваться возможностью.

Посольство Украины в Италии на своей странице в фейсбук предостерегает, что любые сообщения об автоматическом продлении действия соглашения не соответствуют действительности и являются фейком. Зато документы, которые наши граждане успели обменять во время функционирования официальной договоренности, остаются действительными.

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Когда подпишут новое соглашение

Ответственные за заключение и реализацию соглашения МВД Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Италии сейчас ведут активную двустороннюю работу над тем, чтобы уже в ближайшее время подписать новый документ.

Это позволит гражданам Украины и в дальнейшем осуществлять обмен украинских водительских удостоверений на документы итальянского образца, а для граждан Италии – наоборот.

Дипломаты обеих стран работают над новым соглашением / Фото Pexels

Новое соглашение может вступить в силу уже в июле этого года, однако точных дат пока нет. Посольство Украины в Италии советует следить за информацией на официальных интернет-ресурсах и на их страницах в социальных сетях.

Напомним, что обменять украинское удостоверение на британское без составления каких-либо повторных или дополнительных экзаменов можно с 20 мая.