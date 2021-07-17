Когда украинцы в Польше смогут подтвердить знание языка: дать экзаменов 2022

Согласно польскому законодательству иностранцы не могут получить ни карты резидента ЕС, ни польского гражданства без знания польского языка. А подтвердить это знание можно только получив соответствующий сертификат, который выдается отдельными польскими учреждениями после успешной сдачи экзамена.

Государственная комиссия по сертификации знаний польского языка как иностранного уже обнародовала график экзаменов на 2022 год. Сдача экзаменов доступна как взрослым, так и детям.

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Дать экзаменов в 2022 году

6 – 7 февраля : уровень В1 и В2 для взрослых;

: уровень В1 и В2 для взрослых; 6 – 27 марта : уровни В1, С1 для взрослых и В1 для детей и подростков;

: уровни В1, С1 для взрослых и В1 для детей и подростков; 25 – 26 июня : уровни В1, В2 для взрослых и В2 для детей и подростков;

: уровни В1, В2 для взрослых и В2 для детей и подростков; 5 – 6 ноября: уровни В1, С1 и С2 для взрослых.

Чтобы зарегистрироваться на экзамен по польскому языку, необходимо подать заявку в те центры, которые их организуют. Полный перечень уполномоченных организаций доступен на сайте Министерства науки и высшего образования Польши.

Напоминаем, какие есть уровни владения иностранным языком и что они означают:

А1 – начальный уровень;

А2 – усложненный начальный уровень;

В1 – средний уровень;

В2 – продвинутый уровень;

С1 – уровень повышенной сложности;

С2 – уровень совершенного владения польским языком.