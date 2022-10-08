Переход на зимнее время: когда в Польше переводят часы

Уже несколько лет в Европе дискутируют по поводу смены времени дважды в год. Вместе с тем, в 2022 году все же нужно перевести стрелки часов. Рассказываем, когда в Польше происходит переход с летнего времени на зимнее.

Переход на зимнее время в Польше

Для многих поляков смена времени дважды в год вызывает больше трудностей, чем пользы. И многие этому возмущаются. Несмотря на все, переход с летнего на зимнее время в Польше будет в ночь с 29 на 30 октября. В 3:00 ночи стрелки нужно перевести на 2:00 ночи. Это, в свою очередь, добавит час сна.

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Возвращение на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. А в конце марта 2023 года поляков снова ждет перевод часов. В Польше смена времени регулируется постановлением премьер-министра.

Идея устранения смены времени

В Польше впервые перевод времени был введен в межвоенный период, затем в 1946 – 1949 и 1957 – 1964 годах. Непрерывно это правило действует с 1977 года. До 1995 года переход с летнего на зимнее время происходил месяцем ранее – в последнее воскресенье сентября. Переход от зимы к лету был в последнее воскресенье марта.

У Евросоюза была идея отойти от изменений времени. После резолюции Европарламента от 8 февраля 2018 вопросом занялась Еврокомиссия. Она провела публичные консультации в государствах-членах, согласно которым почти 90% опрошенных заявили о готовности отказаться от перевода часов.

В марте 2019 года Европейский парламент в Страсбурге проголосовал за правила, которые должны быть отменены в странах ЕС путем перевода времени, то есть перевода часов весной и осенью. Проект поправки к директиве предполагал, что в последний раз смена времени в ЕС состоится в 2021 году. Государства-члены имели право решать, какое время будет применяться к ним. В конце концов это правило так и не отменили.