Ко Дню Героев Небесной Сотни: украинский пианист даст благотворительный концерт в Вашингтоне
Источник:US Ukrainian Activists
В субботу, 26 февраля, в помещении посольства Украины в США в Вашингтоне состоится благотворительный фортепианный концерт. Его даст украинский музыкант Павел Гинтов.
Павел Гинтов – известный украинский исполнитель классической музыки, проживающий в Соединенных Штатах Америки. С 2014 года, после начала агрессии РФ, он активный участник многих акций в США против российских артистов, которые поддержали позицию путинского режима.
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Благотворительный концерт Павел Гинтов проведет в память о Небесной Сотне и 8-й годовщине Революции Достоинства. Все собранные средства пойдут на поддержку медицинского батальона "Госпитальеры".
Вырученные средства в полной сумме будут направлены украинскому волонтерскому медицинскому батальону "Госпитальеры", который занимается лечением и реабилитацией раненых украинских воинов, а также 143-му Центру разминирования (воинской части А2641). Это кинологическое подразделение, которое подчиняется Командованию сил поддержки ВСУ, основным направлением деятельности которого является выявление взрывчатых веществ, патрулирование, охрана периметра, безопасность КПП,
– заявили в US Ukrainian Activists.
Украинский пианист даст благотворительный концерт в Вашингтоне / Фото US Ukrainian Activists
Выступление Павла Гинтова: смотреть онлайн
Стоимость билетов на благотворительный концерт:
- полный – 40 долларов;
- со студенческим удостоверением – 35 долларов;
- детям до 18 лет – 25 долларов.