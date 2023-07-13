Активисты "приклеили" себя ко взлетным полосам в аэропортах Дюссельдорфа и Гамбурга

Экоактивисты организации Letzte Generation ("Последнее поколение") утром заблокировали взлетные полосы в двух немецких аэропортах. Это парализовало работу обоих аэродромов.

Климатические активисты буквально "приклеили" себя ко взлетно-посадочным полосам аэропортов Дюссельдорфа и Гамбурга. Из-за этого была нарушена нормальная работа аэропортов, на место приехали правоохранители.

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"‎Приклеили" себя к полосам

Активисты спланировали перформанс заранее и ранним утром прокрались через забор аэропорта в Гамбурге. Несколько из них, воспользовавшись спреем с пеной, приклеили свои руки к взлетным полосам.

Акция экоактивистов в немецких аэропортах / Фото с твиттера Letzte Generation

Аналогичная акция прошла и в Дюссельдорфе. Из-за экологического протеста рейсы пассажиров задержались на 90 минут. По данным полиции, всех представителей "Последнего поколения" уже забрали со взлетной полосы. Правоохранители зафиксировали личные данные активистов, но пока неизвестно, арестовали ли кого-то.

Эти опасные вмешательства в дорожное движение должны закончиться. То, что делает "Последнее поколение" – это не защита окружающей среды, а преступление. Тот, кто портит другим заслуженный и долгожданный отпуск, способствует расколу нашего общества,

– прокомментировал акцию протеста министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг.

Климатические протесты в Германии

"Последнее поколение" регулярно требует от немецкого правительства более решительных мер по борьбе с изменением климата. Они добиваются ограничения максимальной скорости движения на автобанах до 100 км/ч и распространения железнодорожного билета за 9 евро на территорию всей Германии.

В ноябре прошлого года экологические активисты на два часа остановили работу аэропорта Берлин-Бранденбург. В мае – облили оранжевой краской частные самолеты на аэродроме. А уже в этом июне марш "Последнего поколения" парализовал дорожное движение в Кельне.

Климатический марш в Кельне / Фото Michael Bause