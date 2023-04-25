3 000 украинских беженцев на Кипре останутся на улице: что произошло

Власти Кипра проинформировали 3 000 украинских беженцев, проживающих в местных гостиницах, что с 31 мая их будут выселять. Все потому, что начался курортный сезон.

На Кипре из гостиниц выселят 3 000 украинских беженцев

Такие действия предусмотрены решением, принятым в феврале прошлого года. Где теперь будут жить выселенные украинцы – неизвестно.

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Это решение также предусматривает, что украинские беженцы, прибывшие на остров с 1 марта 2023 года, могут проживать в отеле до шести месяцев.

К слову, гостиницы, которые будут продолжать принимать беженцев из Украины после 1 июня, будут отбираться через тендер, объявленным Министерством туризма.

Что теперь делать украинцам

После выдворения из гостиниц украинцы могут обратиться в Службу управления льготами заместителя министра социального обеспечения и подать заявление на субсидию для аренды жилья.

По информации издания, компетентные органы уже реализуют план поиска работы для трудоспособных украинских беженцев.

Также украинцев уже проинформировали об их праве обратиться в службы занятости и получить работу. По инициативе замминистра туризма запланирована встреча с работодателями туристической отрасли, чтобы обсудить трудоустройство украинцев.

Заметьте: по данным статистического агентства ЕС Евростата, на Кипре была зарегистрирована наибольшая доля украинских беженцев, получивших статус временной защиты по отношению к населению страны в ЕС. На Кипре на 1 000 жителей зафиксировано 1,1 украинца со статусом временной защиты.