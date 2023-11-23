Туристам будет легче путешествовать: еще одна курортная страна может присоединиться к Шенгену

Кипр надеется вступить в Шенгенскую зону в следующем году. Это значительно упростит туристам и гражданам страны процесс путешествий.

Членство Кипра в Шенгенской зоне ЕС и программа безвизового режима — один из приоритетов страны на 2024 год. Об этом заявил министр иностранных дел Константинос Комбос.

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Кипр может стать частью Шенгенской зоны

С 1 мая 2004 года Кипр входит в состав ЕС. Местные могут ездить в европейские страны без визы, те же правила действуют для европейцев на Кипре. Но паспортные проверки сохраняются. Отменят их, когда страна официально станет членом Шенгена.

В настоящее время Кипр проходит процесс Шенгенской оценки, чтобы определить готовность этой страны стать частью Шенгена.

25 июля 2023 г. Кипр получил присоединение к Шенгенской информационной системе (SIS) для безопасности и управления границами в Европе. Тогда заместитель исполнительного директора EU-LISA Лука Тальяретти считал присоединение Никосии к этой системе важной вехой для eu-Lisa и ЕС.

Eu-LISA хочет приветствовать все стороны, вовлеченные в достижение этой вехи. Без тесного сотрудничества и преданности, продемонстрированных в последние несколько лет, сегодняшняя успешная интеграция не состоялась бы,

– сказал он.

Помимо ожидания стать новейшим членом Шенгенской зоны, Никосия также стремится присоединиться к Программе безвизового режима США. Но для завершения этого процесса стране еще предстоит выполнить некоторые условия.

Кипр может стать частью Шенгенской зоны / Фото Unsplash

Напомним, в начале этого года в Шенгенскую зону вступила Хорватия. До этого ее состав не изменялся в течение 12 лет.