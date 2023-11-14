100 миллионов саженцев: в Кении объявили официальный выходной, чтобы посадить деревья

Африканская страна дала гражданам выходной ради борьбы с изменением климата. За этот день кенийцы планировали высадить 100 миллионов деревьев.

У правительства страны есть цель вырастить 15 миллиардов деревьев за 10 лет. Бесплатные саженцы раздали всем кенийцам, чтобы каждый мог приобщиться к этому важному делу.

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Выходной ради природы

Власти направили в государственные рассадники миллионы саженцев. Каждого кенийца призывали посадить по крайней мере два деревца. Их раздавали бесплатно. А главное – правительство объявило дополнительный выходной по всей стране.

В Кении запустили мобильное приложение Jaza Miti, чтобы регистрировать каждое растение: дату посадки, вид и количество. Приложение также помогает людям выбрать лучшие места для каждого вида деревьев. К вечеру 12 ноября в приложении уже было зарегистрировано более 2 миллионов новых деревьев.

Кенийцы посадили миллионы деревьев в дополнительный выходной / Фото Ken Mungai (BBC)

В то же время экоактивисты раскритиковали правительство за то, что недавно запрет на вырубку государственных лесов был отменен. Министр окружающей среды Кении Соипан Туя объяснила, что под вырубку попали только те леса, которые выращены в коммерческих целях. Это около 5% от общей площади. Она настаивала, что это необходимо сделать для удовлетворения спроса на древесину и новых рабочих мест.

Власти Кении надеются, что к концу сезона дождей жители страны высадят до 500 миллионов новых деревьев. К инициативе присоединились президент Кении Уильям Руто, все правительство и армия страны.

В Индии собираются "вызвать" дождь

Тем временем в Нью-Дели планируют впервые искусственно "вызвать" дождь, чтобы побороть ядовитый смог, накрывший город. Осадки должны улучшить ситуацию с критическим уровнем загрязнения воздуха.

В индийском городе уже отменили учебу в школах и прекратили все работы. В ближайшее время планируется ввести дополнительные ограничения для транспорта. А если воздух не очистится, после 20 ноября могут спровоцировать искусственный дождь.

Это можно сделать благодаря йодиду серебра, которым засеивают облака. Такой метод "искусственных дождей" уже успешно срабатывал в Саудовской Аравии, Индонезии, Китае и Малайзии.