Кем и как искать работу в Польше: советы от владельца агентства по трудоустройству

Украинец Владимир Трембач переехал из Харькова в Варшаву в 2015 году. Сейчас он является владельцем строительной фирмы и агентства по трудоустройству, которое помогает, в частности, нашим соотечественникам, которые ищут профессиональной реализации за рубежом.

О своем пути к предпринимательству в Польше Владимир рассказал редакции Закордон 24. Украинец также поделился интересной информацией о рынке труда республики Польша и практическими советами, которые станут полезными тем, кто планирует трудоустроиться за пределами Украины.

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Почему Владимир переехал в Польшу

После событий Революции Достоинства множество украинцев с предпринимательской жилкой надеялись на улучшение условий ведения бизнеса в Украине. По словам Владимира, этого, к сожалению, не случилось, и значительная часть наших соотечественников начала открывать стартапы за рубежом.

По мнению украинца, именно Польша имеет большой потенциал для предпринимателей, развития малого бизнеса и расширения собственных возможностей, поэтому множество амбициозных людей, в том числе и Владимир, хлынули туда. Вместе с тем, как показал опыт предпринимателя, все не так просто, и нужно иметь большой багаж знаний и опыта, чтобы начать все с нуля.

Еще в Харькове мужчина начал изучать польский язык, чтобы адаптация прошла без лишних проблем. В Варшаве украинец начал работать в офисах различных компаний, изучать трудовое законодательство страны и менталитет местных жителей.

Открытие собственного бизнеса в Польше

Впоследствии Владимир решил открыть собственное агентство по трудоустройству Tremwork, которое сейчас помогает украинцам найти работу в Польше. Поскольку спрос на иностранных работников наибольший на производственных предприятиях и складах, именно на такие специальности агентство трудоустраивает украинцев чаще всего.

Владимир открыл собственное агентство по трудоустройству / Скриншот сайта Tremwork

Кроме рекрутинговой компании, Владимир вместе со своим коллегой основали еще и фирму Verde Development, которая предоставляет профессиональные комплексные услуги ремонтных и отделочных работ, помогает с выбором, приобретением и транспортировкой строительных материалов в Варшаве и окрестностях.

В агентство по трудоустройству Tremworkза компетентной помощью обращаются украинцы, которые находятся в активном поиске рабочего места. Часто ищут работу не для себя лично, а для родственников или друзей. База вакансий охватывает всю Польшу, поэтому можно выбрать город, который больше всего нравится.

Сейчас Tremwork сотрудничает с международным сервисом онлайн-переводов TransferGo. Банковская система устроена таким образом, что перевести деньги с иностранных банковских счетов, в том числе польских, на украинские, часто неудобно и невыгодно. Поскольку множество трудовых мигрантов финансово помогают своим семьям и близким в Украине, то экономить на денежных транзакциях крайне важно. TransferGo решает подобные проблемы, давая возможность перевести средства быстро, надежно, безопасно и выгодно.

Tremwork сотрудничает с международным сервисом TransferGо / Скриншот сайта TransferGo

Советы для украинцев

По словам Владимира, рынок труда, начиная с 2015 года, существенно изменился, – и не в лучшую сторону. Еще около 5 лет назад иностранцы были ответственными, четко выполняли оговоренные с агентствами задачи. Вместе с тем появилось и большое количество недобросовестных компаний – многие из них обманывают клиентов и не трудоустраивают их легально. Поэтому Владимир дает украинцам несколько советов.

На что стоит обращать внимание, когда ищешь вакансию в Польше?

Рассматривая вакансии, с рекрутером необходимо обязательно обсуждать следующие моменты:

Заключается ли договор и какой именно?

Какая ставка и система оплаты труда (бонусы, штрафы и так далее)?

Предоставляется ли работнику жилье и на каких условиях?

С этими вопросами следует разобраться еще до подписания трудового договора. Также стоит проверить репутацию агентства, с которым вы планируете сотрудничать. Есть компании, которые работают 5 – 10 лет на рынке, но, к сожалению, также ведут себя с работниками нечестно.

Следует проверять отзывы в социальных сетях или на соответствующих сайтах, но лучше узнавать об опыте сотрудничества от знакомых. Проверенные и добросовестные компании не берут деньги за трудоустройство наперед и показывают реальные фото жилья для работников.

Какие специальности наиболее популярны среди украинцев в Польше?

Среди рабочих специальностей популярны, в частности, водитель-оператор вилочного погрузчика, механик, слесарь, сварщик, упаковщик товаров, строитель, продавец и тому подобные. Самым прибыльным и одним из самых доступных рынков для украинцев является сектор IТ.

Как лучше всего искать вакансии в Польше?

Лучше всего обращаться к проверенным работодателям с хорошей репутацией напрямую. Они могут предоставить все необходимые документы бесплатно и предлагают легальное трудоустройство. У них всегда есть фото жилья, они подробно описывают суть и характеристики работы, что значительно снижает риск наткнуться после приезда на неприятные "сюрпризы".

Как действовать, когда работодатель не выплатил зарплату или предоставил плохие условия труда?

Трудовой договор или гражданско-правовая сделка, совершенные в соответствии со всеми законодательными нормами, являются основной гарантией работника. Документ надо составлять на двух языках: польском и украинском. Также необходимо всегда иметь действительное разрешение на работу.

Важно, чтобы во всех документах данные отвечали действительности. Например, если работник зарегистрирован как сварщик, то нельзя работать слесарем. Если в разрешении на работу указана дата начала работы 1 числа текущего месяца, то нельзя приступать к исполнению обязанностей раньше.

Если все в порядке с документами, и вы работали не нарушая договор со своей стороны, а вам не выплатили оговоренные средства и работодатель не идет на контакт, нужно обратиться в Государственную инспекцию труда (PIP). Они помогут решить любой вопрос, касающийся ваших трудовых отношений.

В компании Tremwork также есть бесплатная информационная контактная линия, благодаря которой можно получить консультацию по вопросам трудоустройства – 0 570 265 830.