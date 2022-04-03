Каждая четвертая компания в Польше готова нанять беженцев из Украины: актуальное исследование

Польские предприниматели все больше начинают доверять украинцам. Сотрудничать с гражданами Украины, которые убежали от войны, хочет каждое четвертое предприятие в соседней стране.

Об этом идет речь в опросе компании Randstad. Результаты исследования были размещены на портале Money.pl.

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Результаты исследования

Легче всего украинцам в Польше найти работу в гостиничном бизнесе и сфере гастрономии: 47% фирм готовы предоставить рабочие места. При этом каждая восьмая компания приняла на работу беженцев.

Достаточное количество вакансий для украинцев также есть в следующих отраслях:

строительства (33%);

(33%); промышленности (30%);

(30%); транспортных или складских услуг (25%).

Большинство компаний намерены помогать работникам из Украины с учебой, поиском жилья, изучением польского языка, психологической поддержкой и даже уходом за детьми.