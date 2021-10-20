Карта побыту без привязки к работодателю: в Польше приняли важный законопроект

Оформление карты побыту является одним из важнейших вопросов для мигрантов. Ведь этот документ позволяет легально находиться на территории Польши от одного до десяти лет. Сейчас правительство приняло важные изменения, которые упростят процессы легализации иностранцев в Польше.

Украинцы знают, что оформление карты побыту является нелегким и иногда длительным процессом. Поэтому информация о том, что правительство идет на уступки мигрантам, которые стремятся легализоваться, стала хорошей новостью для многих работников-иностранцев.

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Подробнее о законопроекте

Получить карту побыту эмигрант традиционно может в воеводстве. Она дает возможность не только трудоустроиться в Польше, но и выезжать за границу и возвращаться снова без визы. Однако, до сих пор при изменении места работы человек должен был делать новую карту побыту, что создавало много неудобств.

На днях правительство Польши приняло законопроект, который предусматривает, что карта побыту больше не будет привязана к работодателю Это означает, что работник, который меняет работу, не будет обязанным изготавливать новое разрешение на временное проживание. Однако, есть условие: иностранец должен получать минимальную заработную плату в Польше.

Также при подаче на карту временного побыту не нужно будет добавлять прописку. Каким образом это изменение будет реализовано, пока правительство не объяснило. Есть предположение, что некоторые процессы будут переведены в онлайн-режим.

Итак, вскоре очереди в ужендах уменьшатся. Ожидается, что больше украинцев начнут работать в Польше легально.

В Польше приняли важный законопроект касательно карт побыту: смотрите видео