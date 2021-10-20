Українці знають, що оформлення карти побиту є нелегким та інколи довготривалим процесом. Тож інформація про те, що уряд йде на поступки мігрантам, які прагнуть легалізуватися, стала гарною новиною для багатьох працівників-іноземців.

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Детальніше про законопроєкт

Отримати карту побиту емігрант традиційно може у воєводстві. Вона дає можливість не лише працевлаштуватися в Польщі, а й виїжджати за кордон та повертатися знову без візи. Проте, досі при зміні місця праці особа повинна була виробляти нову карту побиту, що викликало багато незручностей.

Днями уряд Польщі ухвалив законопроєкт, який передбачає, що карта побиту більше не буде прив'язана до роботодавця. Це означає, що працівник, який змінює роботу, не буде зобов'язаним виробляти новий дозвіл на тимчасове проживання. Проте, є умова: іноземець повинен отримувати мінімальну заробітну плату, яка є у Польщі.

Також при подаванні на карту тимчасового побиту не потрібно буде додавати прописку. Яким чином ця зміна буде реалізована, поки що уряд не пояснив. Є припущення, що деякі процеси будуть переведені в онлайн-режим.

Отже, через цей законопроєкт черги в ужендах зменшаться. Очікується, що більше українців почнуть працювати у Польщі легально.

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