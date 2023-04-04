Украинцы могут подаваться на карту побыту в Польше: какие условия

Украинцы, выехавшие из страны после начала полномасштабного вторжения России с 1 апреля, могут подавать документы на получение вида на временное проживание в Польше, так называемую карту побыту.

Украинские беженцы, находящиеся в Польше, теперь могут получить долгосрочные гарантии на легальное пребывание и трудоустройство. Для этого необходимо иметь польский идентификационный код (PESEL UKR), полученный после 24 февраля 2022 года.

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С 1 апреля беженцы могут подать документы на получение так называемой карты побыту, которая предоставит им разрешение на временное пребывание в Польше. Это решение обеспечит украинским беженцам правовой статус и защиту их прав и интересов.

Как получить карту побыту в Польше

Польский закон о поддержке украинцев гарантирует легальное пребывание в Польше до 23 августа 2023 тем гражданам Украины, которые не отвечают определенным условиям. Изменения закона не предусматривают получение карт пребывания для тех украинцев, которые ведут бизнес в Украине или работают дистанционно в Украине, но находятся в Польше.

Однако украинцы, которые находились на территории Польши до 24 февраля 2022 года, имеют право подать документы на получение карт побыту на стандартных началах, таких как трудоустройство, обучение, ведение бизнеса или воссоединение семьи.

Итак, на карту побыту могут подаваться те, кто:

официально трудоустроены/трудоустроятся в Польше,

будут выполнять здесь высококвалифицированную работу (ученые, инженеры, айтовцы и т.д),

откроют или уже открыли предпринимательскую деятельность.

Какие преимущества дает карта побыту

Получение разрешения на временное пребывание является важным документом для находящихся в Польше украинских беженцев. Карта побыту позволяет законно работать и находиться в стране до трех лет, а также свободно перемещаться в другие страны Европы.

Однако отказать в выдаче карты побыту могут, если гражданин Украины неправильно заполнил анкету или подал неполный пакет документов. К сожалению, отсутствует возможность подачи документов онлайн, что усложняет процесс получения разрешения на временное пребывание.

Согласно официальным данным, в Польше в настоящее время может находиться до 3 миллионов граждан Украины, около миллиона из которых прибыли после 24 февраля 2022 года. Это свидетельствует о значительной необходимости в защите и поддержке беженцев из Украины в Польше.