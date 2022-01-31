Карантин в Чехии: какие новые правила вступили в силу

Правительство страны 26 января изменило правила тестирования на коронавирус и отбывание самоизоляции. Сегодня, 31 января, они вступили в силу.

Работников предприятий продолжают тестировать на коронавирус дважды в неделю, а тестирование в школах происходит раз в неделю, по понедельникам. Министр здравоохранения Властимил Валек предположил, что с середины февраля эту практику могут прекратить, если позволит эпидемическая ситуация.

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Что изменилось

С 31 января после положительного ПЦР-теста на коронавирус жителям Чехии уже не нужно будет в течение 30 дней проходить тестирование на работе или в школе, или отправляться снова на карантин после рискованного контакта с инфицированным человеком.

Прохождение подтверждающего ПЦР-теста необязательно. Однако, по информации Минздрава, со второй половины января около 57 000 человек в Чехии, получивших положительный результат антигенного теста, прошли ПЦР-тестирование. В этом случае после получения отрицательного результата карантин заканчивается и сотрудник получает официальную справку о болезни, что не происходит во время антигенного тестирования.

Если у работника на работе обнаружат положительный результат антигенного теста на COVID-19, то он автоматически отправится на пятидневный карантин. После окончания самоизоляции человеку будут повторно проводить тестирование на месте труда.

COVID-19 в Чехии

С начала пандемии в Чехии зафиксировано 2,99 миллиона случаев заражения коронавирусом.

Умерли от осложнений, вызванных вирусом, 37 184 человек.

В стране вакцинировались 63,4% обитателей. Всего введено 17 миллионов доз вакцин.

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