Лицензированный консультант-юрист Канады по вопросам иммиграции Владимир Паславский рассказал главные моменты открытия визы для поездки в Канаду. В частности, он объяснил, на основании каких критериев канадские иммиграционные офицеры выдают визы и как убедить офицера в целесообразности выдать визу.

Советы по получению канадской визы в 2021 году

Согласно решению Федерального суда Канады в деле Obeng v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), все иностранцы, которые пересекают границу Канады, считаются потенциальными иммигрантами. Это значит, что всех заявителей на визу в Канаду иммиграционные офицеры рассматривают не как туристов, а в качестве потенциальных иммигрантов , которые могут остаться в Канаде нелегально. Владимир Паславский советует помнить об этом факторе при подготовленные документов для подачи на визу.

В Канаде визовые анкеты оцениваются за тем, является ли заявитель "проходным" (eligible) и "въездным" (admissible). Первый параметр касается вопроса возвращения заявителя в свою страну А второй – призван учитывать правдивость заявителя в освещении информации о себе. За время пандемии COVID-19 появился еще третий параметр относительно пересечения границы, и поездки стали доступными только для близких родственников при условии недискреционной причины.

Согласно другому решению Федерального суда Канады в деле Bylon v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), доказательства в визовых делах оцениваются по "шкале вероятностей" (balance of probabilities). Этот стандарт еще называют "преимуществом доказательств" или 51% вероятностью их появления.

По словам Владимира Паславского, современное канадское судопроизводство отошло от прямого сравнения всех "за" и "против" и теперь пользуется усовершенствованным органическим методом взвешивания фактов. То есть, один весомый фактор может перевесить несколько других. Это сделано для того, чтобы иммиграционным офицерам было проще отказывать неудобным или опасным заявителям.