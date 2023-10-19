Новый аэропорт открылся в Камбодже: чем он особенный

Камбоджа стремится увеличить туристический поток, поэтому открыла новый самый большой в стране аэропорт. Именно он будет принимать путешественников, прилетающих посмотреть на главную достопримечательность – храм Ангкор-Ват.

Новый аэропорт в Камбодже уже приступил к работе. Старый аэродром закрывают, ведь беспокоятся из-за того, что вибрации от частых рейсов могут навредить фундаментам храмового комплекса Ангкор-Ват. А это памятник ЮНЕСКО 12 века и главный туристический магнит Камбоджи.

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Что известно о новом аэропорту Камбоджи?

Первым в новом аэропорту Сиемреап-Ангкор сел рейс из Таиланда компании Bangkok Airways. В первый же день работы на аэродроме приняли 16 перелетов.

Аэропорт построили в 40 километрах от храмов Ангкор-Вата, чтобы не навредить выдающемуся памятнику. Строительство, которое финансировал Китай, обошлось в 1,1 миллиарда долларов. Его взлетно-посадочная полоса имеет длину 3 600 метров, а вся территория аэропорта занимает около 700 гектаров земли.

Этот аэропорт может принимать по 7 миллионов пассажиров ежегодно. Амбициозный план увеличить поток путешественников через эти воздушные ворота до 12 миллионов пассажиров к 2040 году.

Его строительство стартовало в 2020 году на смену старому аэропорту, который расположен всего в 5 километрах от храмового комплекса. Он пока принимает часть рейсов, но постепенно будет закрыт. В Камбодже опасаются, что вибрации от регулярных рейсов вблизи храмов Ангкор-Вата могут навредить вековым строениям.

Официальное и масштабное открытие нового аэропорта намечено на 16 ноября.

В Камбодже строят еще один аэропорт, который будет обслуживать столицу – Пномпень. Его стоимость около 1,5 миллиарда долларов, строительство финансирует Китай. Этот аэропорт планируют закончить в 2024 году. Он будет больше и масштабнее – его площадь должна составить 2 600 гектаров.

Камбоджа развивает туризм

Туризм считается одним из основных факторов экономического развития Камбоджи. Он равномерно восстанавливается после пандемии. С начала этого года страна приняла более 3,5 миллионов иностранцев, тогда как за весь 2019 год (перед пандемией) ее посетило около 6,6 миллионов туристов со всего мира.

Больше всего туристов направляются в Сиемпреап, чтобы увидеть храмовый комплекс Ангкор-Ват, который является одним из важнейших археологических памятников Юго-Восточной Азии и охраняется ЮНЕСКО. Число посетителей этого древнего храма также упало после коронавируса. Сейчас около 1 000 – 1 500 человек приезжают сюда каждый день.

Храмовый комплекс Ангкор-Ват / Фото Pixabay