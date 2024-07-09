Второй в рейтинге лучших в мире: какой пляж – скрытая жемчужина Европы

Пляжный сезон – в разгаре. К счастью, Европа имеет много прекрасных пляжей. В частности, на Сардинии расположен Кала-Мариолу – второй в рейтинге лучших пляжей мира.

В 2024 году Кала-Мариолу уступил только пляжу Транк-Бей, расположенном в США. Туда украинцам добраться немного проблематично. Между тем Кала-Мариолу – довольно доступен. Добраться туда можно с территории Италии.

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Почему стоит увидеть Кала-Мариолу

Путешественники из разных уголков мира очень ценят Кала-Мариолу. Замечают, что это – действительно райское место. Уединенная бухта имеет белоснежные пляжи и кристально чистую воду. Тревел-эксперты рекомендуют приезжать на территорию Кала-Мариолу утром: тогда можно насладиться относительно безлюдным пляжем и сделать очень хорошие фотографии на память.



Кала-Мариолу – жемчужина Европы / Unsplash

Самый простой способ добраться на пляж – морем. Для туристов организуют экскурсии на лодках. Стоит заметить, что побывать на них можно не за все деньги мира. Кроме того, можно заказать чартерную лодку.

Если хотите отдохнуть без толп туристов, лучшее время для посещения Кала-Мариолу – сентябрь. Там еще очень тепло и можно купаться. Цвета пляжа просто поражают: они меняются от розово-кремового, как свежий зефир, до аквамаринового и изумрудного.

В сети туристы шутят: когда ты – на Кала-Мариолу, легко поверить, что в мире существуют русалки. Кроме того, путешественники обращают внимание, что по состоянию на 2024 год вход на пляж – платный. Однако цена – довольно символическая: евро.