Сумма впечатляет: сколько денег украинцы потратили в ТЦ Польши в 2022 году
Источник:ukrayina.pl
Соседняя Польша приняла больше всего украинских беженцев, это сказалось на экономике страны, поскольку для переселенцев создают максимально комфортные условия. Потому украинцы поддерживают экономику Польши налогами при трудоустройстве. Но это не единственный вклад, наши граждане тратят и значительные суммы в польских магазинах, спасая ТЦ страны.
Украинцы потратили миллиарды злотых в магазинах Польши в 2022 году
Так, в 2022 году каждый пятый покупатель торговых центров в Польше был из Украины. Стоимость покупок украинцев в польских магазинах составляет миллиарды злотых.
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По данным Центрального статистического управления, только за 3 квартала покупатели из Украины оставили в магазинах 3,8 миллиарда злотых (около 1 миллиарда евро). За аналогичный период 2021 украинцы потратили в польских магазинах вдвое меньше.
Эксперты говорят, что поляки посещают магазины все реже. При этом наплыв иностранцев спасает розничную торговлю в стране и выравнивает тенденцию снижения посещаемости.
Каждый 5-й покупатель из Украины
В декабре 2022 года каждый пятый покупатель (18,9%) у ТЦ Польши был из Украины, согласно данным Selectivv Data Tank. Количество украинцев в польских ТЦ выросло почти в три раза.
В декабре 2022 года явка была на 7,8% выше. Оборот был однозначно выше, чем в прошлом году. Доля потребителей из Украины в рейтинге заметна и закономерна,
– отметил директор торгового в Лодзи Славомир Муравский.
Отмечается, что наплыв украинцев в торговых центрах возник в первые недели полномасштабной войны в Украине. Следовательно, информационные стенды и большинство сайтов магазинов стали доступны и на украинском языке.Заметьте: на сегодняшний день польский номер PESEL получили более 1,5 миллиона украинцев, которые прибыли с началом полномасштабного вторжения России. По подсчетам экспертов, сейчас в Польше осталось от 1,2 до 1,3 миллиона беженцев.