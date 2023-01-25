Сумма впечатляет: сколько денег украинцы потратили в ТЦ Польши в 2022 году

Так, в 2022 году каждый пятый покупатель торговых центров в Польше был из Украины. Стоимость покупок украинцев в польских магазинах составляет миллиарды злотых.

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По данным Центрального статистического управления, только за 3 квартала покупатели из Украины оставили в магазинах 3,8 миллиарда злотых (около 1 миллиарда евро). За аналогичный период 2021 украинцы потратили в польских магазинах вдвое меньше.

Эксперты говорят, что поляки посещают магазины все реже. При этом наплыв иностранцев спасает розничную торговлю в стране и выравнивает тенденцию снижения посещаемости.

Каждый 5-й покупатель из Украины

В декабре 2022 года каждый пятый покупатель (18,9%) у ТЦ Польши был из Украины, согласно данным Selectivv Data Tank. Количество украинцев в польских ТЦ выросло почти в три раза.

В декабре 2022 года явка была на 7,8% выше. Оборот был однозначно выше, чем в прошлом году. Доля потребителей из Украины в рейтинге заметна и закономерна,

– отметил директор торгового в Лодзи Славомир Муравский.