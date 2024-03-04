Какую еду можно брать с собой в самолет: правила популярных авиакомпаний в 2024 году

Перед посадкой на самолет или уже во время полета почти каждый когда-либо сталкивался с желанием перекусить. Однако, ввиду высоких цен на борту, пассажиры чаще всего хотят сэкономить и берут с собой еду из аэропорта или из дома.

В последние годы правила перевозки еды в самолетах изменились, причем различия могут быть значительными в зависимости от авиакомпании и страны. Рассказываем, какую еду можно брать с собой в самолет, основываясь на правилах некоторых из самых популярных авиакомпаний в 2024 году.

Читайте также Если во время отпуска будет дождливо: отель в одной из популярных стран будет платить за плохую погоду

Правила перевозки еды в самолете

Сэндвичи и салаты, как правило, вполне допустимы, но не забудьте съесть их или выбросить перед приземлением, потому что существуют правила относительно того, какие продукты можно ввозить в другие страны.

К примеру, ЕС не позволяет пассажирам ввозить в свои страны свежее мясо и молочные продукты из Великобритании.

EasyJet

Эта авиакомпания позволяет пронести с собой еду в самолет. Но если вы приносите из дома жидкости, например суп или заварной крем, они должны быть в прозрачных емкостях объемом не более 100 миллилитров. Вы также можете принести безалкогольные напитки, в частности горячие (кофе, чай), если вы получили их после прохождения контроля.

Ryanair

Ryanair рекомендует "не стесняться" брать с собой в самолет еду и безалкогольные напитки. Но на борт нельзя проносить горячие напитки.

В интересах безопасности мы не можем позволять пассажирам садиться в самолет с горячими напитками или употреблять алкоголь во время полета,

– объясняют в компании.

Jet2

Здесь не позволяют проносить в самолетах горячие напитки и горячую пищу. Но там не говорят, что нельзя приносить холодную пищу, например сэндвичи, из дома или после проверки.

Но авиакомпания также заявляет, что вы не можете брать с собой еду в самолет, если это не разрешено законами страны, в которую или из которой вы летите. Это означает, что они могут запретить вам привозить мясо и молочные продукты из Великобритании на рейсы в ЕС и могут забрать ваш сэндвич.

TUI

Если вы летите рейсом TUI, вы можете взять с собой еду на борт. Они предлагают брать с собой "продукты с низким уровнем риска, например готовые бутерброды и закуски, которые можно есть холодными".

Вы также можете брать с собой продукты для особых диетических потребностей, если они необходимы для полета или отпуска.

British Airways

Эта компания позволяет пассажирам брать с собой в самолет твердую пищу, в частности "сэндвичи, печенье, фрукты и орехи". Жидкости, такие как напитки, супы, соусы, джемы и желе, должны находиться в прозрачных емкостях не более 100 миллилитров.

Какую еду позволяет перевозить British Airways / Фото British Airways

British Airways также отмечает, что пассажиры могут покупать беспошлинные жидкости, гели или кремы объемом более 100 мл в магазинах аэропорта или на борту самолета при условии, что в месте покупки они запечатаны в защитную сумку, безопасную от вскрытия, с чеком внутри.

При этом перевозчик предупреждает, что страна назначения может ограничить виды продуктов питания, разрешенные там, например, мясо, свежие фрукты и овощи.

Wizz Air

Wizz Air не запрещает брать на борт продукты. Вы можете взять из дома или купить в аэропорту сэндвичи и другие продукты. Учитывайте, что пространство в салоне самолета ограничено. Поэтому не стоит брать с собой продукты с сильным запахом, поскольку это принесет неудобства другим пассажирам.