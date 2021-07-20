Какова ситуация с безработицей в Европе: результаты последнего исследования
20 июля 2021 , 18:30Читати новину українською
Источник:Eurostat
Не секрет, что из-за пандемии многие люди трудоспособного возраста потеряли работу в 2020 году. В начале 2021 года ситуация начала улучшаться благодаря постепенной отмене карантина.
Eurostat исследовал уровень занятости людей в возрасте 20 – 64 года в странах ЕС. Выяснилось, что трудоустроены в первом квартале 2021 были 71,9% взрослого населения.
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Какой уровень занятости в странах ЕС
Среди государств-членов высокие показатели занятости в первом квартале 2021 года были зафиксированы в:
- Нидерландах – 81%;
- Швеции – 79,5%;
- Чехии – 79,4%;
- Эстонии – 79,4%.
Самые низкие показатели занятости наблюдались в:
- Греции – 58,3%;
- Италии – 61,1%;
- Испании – 66,6%.
Вышеупомянутые три страны также продемонстрировали высокие показатели слабости на рынке труда: 25,1%, 25% и 25,2% соответственно.Кстати, уровень безработицы в Украине в первом квартале 2021 года составил 10,9%.