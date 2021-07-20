Какова ситуация с безработицей в Европе: результаты последнего исследования

20 июля 2021 , 18:30
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Источник:

Eurostat

Не секрет, что из-за пандемии многие люди трудоспособного возраста потеряли работу в 2020 году. В начале 2021 года ситуация начала улучшаться благодаря постепенной отмене карантина.

Eurostat исследовал уровень занятости людей в возрасте 20 – 64 года в странах ЕС. Выяснилось, что трудоустроены в первом квартале 2021 были 71,9% взрослого населения.

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Какой уровень занятости в странах ЕС

Среди государств-членов высокие показатели занятости в первом квартале 2021 года были зафиксированы в:

  • Нидерландах – 81%;
  • Швеции – 79,5%;
  • Чехии – 79,4%;
  • Эстонии – 79,4%.

Самые низкие показатели занятости наблюдались в:

  • Греции – 58,3%;
  • Италии – 61,1%;
  • Испании – 66,6%.

Вышеупомянутые три страны также продемонстрировали высокие показатели слабости на рынке труда: 25,1%, 25% и 25,2% соответственно.

Кстати, уровень безработицы в Украине в первом квартале 2021 года составил 10,9%.
Автор: Орися Біленька