Какой смартфон приобрести в Польше: гаджеты до 1 000 злотых

Украинцы, проживающие или работающие в Польше, часто покупают технику и электронику в местных магазинах. Цены на такие товары здесь иногда ниже, чем в Украине.

Но как не прогадать и выбрать лучшее предложение в соотношении цена – качество? Закордон 24 подобрал 5 самых популярных смартфонов, которые в Польше можно приобрести менее чем за 1 000 злотых.

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Oppo A91

Смартфон Oppo A91 сегодня является одним из лидеров на рынке бюджетных устройств в мире. Главные его преимущества – продолжительность работы аккумулятора, быстрый процессор, качественные фото и стильный дизайн экрана. Цена такого гаджета в магазинах Польши стартует от 849 злотых.

Цена Oppo A91 в польских магазинах стартует от 849 злотых / Фото Notebookcheck

Huawei P40 Lite

Компания Huawei выпустила бюджетную модель P40 Lite довольно давно, однако смартфон до сих пор не теряет спроса и массово исчезает из польских витрин магазинов электроники. Преимущества устройства - большой экран с диагональю 6,4 дюйма, два слота для SIM-карт и большая емкость аккумулятора. Приобрести гаджет в Польше можно от 799 злотых.

Huawei P40 Lite не теряет актуальности / Фото T3N

Apple Iphone 6S

Apple является одной из передовых компаний на рынке современных технологий. Пока новые релизы стоят чуть ли не целое состояние, старую модель гаджета, а именно 6S с 32 гигабайтами встроенной памяти, преданные бренду "яблочники" могут приобрести в польских магазинах за 999 злотых.

Iphone 6S можно приобрести за 999 злотых / Фото Apple

Samsung Galaxy M11

Еще одним гаджетовым гигантом на рынке является компания Samsung. Смартфон модели Galaxy М11 оснащен экраном с разрешением HD+, а основная камера на 13 мегапикселей позволяет делать качественные и четкие фото как днем, так и ночью. Цена телефона в Польше – всего 599 злотых.

Samsung Galaxy M11 стоит всего 599 злотых / Фото MobileReview

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro является одним из бестселлеров из списка. Стильный дизайн, возможность быстрой зарядки аккумулятора, а также камера с макро объективом – далеко не все преимущества этого устройства. Купить такую модель с базовой модификацией в Польше можно за 899 злотых.

Xiaomi Redmi Note Pro 8 является одним из бестселлеров / Фото IXBET