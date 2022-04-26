Какой штраф грозит украинским водителям, ездящим Польшей на автомобили с затонированным стеклом

Въезжая в Польшу на собственном авто, недостаточно соблюдать все местные ПДД, чтобы быть добросовестным водителем. Важно также знать и другие особенности использования машиной в этой стране.

Так, нарваться на большой штраф можно не только тогда, когда превысили максимально разрешенную скорость движения или нарушили другие правила. Польские полицейские могут наказать, в частности, за тонированные окна в машине.

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Какой штраф за тонированные автомобильные окна

Речь идет о затемненных боковых и/или лобовых стеклах. Такой тюнинг в Польше запрещен. Поскольку автомобиль часто используют и днем, и вечером, то видимость должна быть хорошей независимо от времени суток.

Если будет остановлено такое транспортное средство, независимо от того, зарегистрировано ли он в Польше или за границей, и он не соответствует польским стандартам, полицейский имеет право изъять регистрационное удостоверение под расписку с запретом дальнейшего вождения, поскольку такое транспортное средство создает угрозу в безопасности дорожного движения, – отметил Павел Кот из Главного управления полиции Варшавы.

Кроме того, что у вас будет изъят документ на регистрацию автомобиля, полицейские могут также оштрафовать правонарушителя на 3 000 злотых.