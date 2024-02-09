Иностранцам на заметку: какой город Украины – самый комфортный для жизни

В Офисе трансформации назвали 5 городов Украины, в которых комфортнее всего жить по состоянию на февраль 2024 года. Возглавил топ Ивано-Франковск.

Несмотря на полномасштабное вторжение России, в Украину продолжают приезжать иностранцы. Кроме того, вопрос, где арендовать или приобрести недвижимость, беспокоит и многих украинцев.

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Какие города – самые комфортные для жизни

Максим Бахматов – глава и основатель Офиса трансформации – назвал 5 самых комфортных для жизни городов Украины. Спойлер – среди них нет Киева. В топ вошли:

Ивано-Франковск;

Винница;

Житомир;

Харьков;

Львов.

Бахматов отметил, что из-за полномасштабной войны многие украинцы переехали на Запад Украины. А вместе с людьми переезжает и бизнес. Это – влияет на экономику того или иного региона.

Например, во Львове стоимость квадратного метра на тысячу гривен выше, чем в Киеве. Аренда и собственность тоже. Экономика понемногу движется на запад страны. Люди из Херсона, Харькова, Николаева, Запорожья пытаются куда-то переместить бизнес, диверсифицировать, чтобы он развивался,

– заявил основатель Офиса трансформации.

Какой город стал самым счастливым в мире

К слову, недавно опубликовали рейтинг самых счастливых городов в мире. Возглавил топ портовый город Орхус, расположенный примерно в 187 километрах от Копенгагена.

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