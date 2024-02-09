Иностранцам на заметку: какой город Украины – самый комфортный для жизни
Источник:"РБК-Украина"
В Офисе трансформации назвали 5 городов Украины, в которых комфортнее всего жить по состоянию на февраль 2024 года. Возглавил топ Ивано-Франковск.
Несмотря на полномасштабное вторжение России, в Украину продолжают приезжать иностранцы. Кроме того, вопрос, где арендовать или приобрести недвижимость, беспокоит и многих украинцев.
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Какие города – самые комфортные для жизни
Максим Бахматов – глава и основатель Офиса трансформации – назвал 5 самых комфортных для жизни городов Украины. Спойлер – среди них нет Киева. В топ вошли:
- Ивано-Франковск;
- Винница;
- Житомир;
- Харьков;
- Львов.
Бахматов отметил, что из-за полномасштабной войны многие украинцы переехали на Запад Украины. А вместе с людьми переезжает и бизнес. Это – влияет на экономику того или иного региона.
Например, во Львове стоимость квадратного метра на тысячу гривен выше, чем в Киеве. Аренда и собственность тоже. Экономика понемногу движется на запад страны. Люди из Херсона, Харькова, Николаева, Запорожья пытаются куда-то переместить бизнес, диверсифицировать, чтобы он развивался,
– заявил основатель Офиса трансформации.
Какой город стал самым счастливым в мире
К слову, недавно опубликовали рейтинг самых счастливых городов в мире. Возглавил топ портовый город Орхус, расположенный примерно в 187 километрах от Копенгагена.
10 самых счастливых городов мира
- Орхус (Дания),
- Амстердам (Нидерланды),
- Берген (Норвегия),
- Брисбен (Австралия),
- Канберра (Австралия),
- Эскильстуна (Швеция),
- Женева (Швейцария),
- Хельсинки (Финляндия),
- Йенчепинг (Швеция),
- Лондон, (Великобритания).