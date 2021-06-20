Это было что-то чрезвычайное для меня, – студент из Германии поделился впечатлениями от Украины

Феликс Хоске родом из города Кельн, что на западе Германии. В 2014 году он поступил в вуз в Украине с целью лучше узнать эту часть Европы. Рассказываем, что из этого получилось.

Сейчас в Украине получают образование более 80 тысяч иностранных студентов из 158 стран мира. В основном, эти люди приехали из бедных стран и учатся на медицинских специальностях. А вот с Западной Европы в Украину прибывают немного людей.

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Как Феликс Хоске попал в Украину

Феликс Хоске отправился в Украину в 2014 году. После года волонтерской программы в Польше он приехал в Киев, чтобы изучать культурологию в Киево-Могилянской академии. Об Украине в то время, говорит, знал совсем мало. Но умение и желание наблюдать, по словам Феликса, помогли ему хорошо узнать эту страну.

В 2013-2014 годах во время Феликсового волонтерства в Польше состоялся Майдан, аннексия Крыма. Тогда эта украинская тема в Польше широко обсуждалась. Среди волонтеров на программе было также много украинцев. Феликс вспоминает, как во время одного тренинга эта тема присутствовала постоянно, а волонтеры делали различные акции в поддержку Украины. Именно тогда у юноши из Германии и появилось желание поехать учиться в Украину. Поэтому после волонтариата в Польше Феликс вернулся в Германию, чтобы сделать украинскую визу.

Думаю, многие украинцы знают, что это значит. Для немца такая ситуация очень необычная, и также для моей среды. Рядовой немец не приезжает в страну, где требуется виза. Это было что-то чрезвычайное для меня, довольно сложный период. Но я был четко настроен, что я все же поеду в Украину,

– поделился Феликс Хоске.

Парень рассказал, что международный отдел Киево-Могилянской академии очень ответственно и хорошо с ним общался. Феликс почувствовал, что это серьезное учебное заведение. Он уверен, что в этом вузе иностранец может многому научиться.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" / Фото Министерство образования и науки Украины