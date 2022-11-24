30 стран, выдающих вид на жительство иностранным владельцам недвижимости

Одни покупают квартиры по всему миру, чтобы инвестировать и сохранить заработанные деньги, другие – чтобы иметь где остановиться за границей в любой момент. А кое-кто становится владельцем недвижимости в другой стране, чтобы получить вид на жительство.

Так, во многих странах мира действует программа предоставления вида на жительство или гражданства для иностранцев, купивших недвижимость не дешевле минимально указанной суммы. Мы подготовили список государств, где можно приобрести жилье и на этом основании оформить разрешение на постоянное проживание или долгосрочную визу.

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Страны, выдающие ВНЖ иностранным владельцам недвижимости

Азербайджан – нужно приобрести недвижимость от 60 000 долларов

Албания – любой стоимости

Андорра – от 350 000 евро

Армения – любой стоимости, но объект нужно обязательно сдавать в аренду

Бахрейн – от 530 000 долларов

Болгария – от 320 000 евро

Босния и Герцеговина – любой стоимости

Бразилия – от 132 000 долларов

Венгрия – любой стоимости

Греция – от 250 000 евро

Грузия – от 100 000 долларов

Испания – от 500 000 евро

Кипр – от 300 000 евро

Коста-Рика – от 100 000 долларов

Латвия – от 250 000 евро

Мальта – от 300 000 евро

Мексика – 173 000 долларов (если покупать на компанию)

ОАЭ – от 205 000 долларов

Оман – любой стоимости, но в особых зонах, где нет объектов дешевле 200 000 долларов

Панама – от 300 000 долларов

Парагвай – от 70 000 долларов

Португалия – от 280 000 евро

Северный Кипр – любой стоимости

Сербия – любой стоимости

Таиланд – от 300 000 долларов

Турция – от 50 000 долларов, если требуется вид на жительство, дающий право получить гражданство по натурализации; если хватает туристического вида на жительство, то требований к цене нет

Узбекистан – от 100 000 долларов

Черногория – любой стоимости

Шри-Ланка – от 75 000 долларов

Эквадор – от 42 500 долларов.

– это документ, подтверждающий, что иностранному гражданину разрешается постоянно проживать на территории государства, выдавшего ВНЖ. Владельцам документа можно въезжать и уезжать из страны, а также находиться на ее территории достаточно продолжительное время.

Покупка недвижимости – не единственный способ получить право на проживание в этих странах. Еще есть пенсионные, фрилансерские, студенческие, инвестиционные, гостевые и другие разрешения на пребывание и проживание за границей.