Не автоматически: в каких странах украинцам нужно продолжать временную защиту

В новом отчете Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) обнаружено, что Директива о временной защите оказала положительное влияние на страны для эффективного управления потоком прибывших из Украины, поскольку более 4 миллионов человек получили немедленную защиту.

Поэтому страны ЕС продолжат предоставлять убежище украинцам и в 2023 году. Рассказываем, как это будет происходить.

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В отчете говорится, что одними из важнейших результатов стало тесное сотрудничество стран в вопросах приема украинцев. Например, государства ЕС, граничащие с Украиной – Румыния, Венгрия, Словакия и Польша – стали единственными пунктами обслуживания, где регистрировались лица, ищущие временную защиту.

Несколько стран тесно сотрудничали с региональными и местными органами власти, чтобы управлять приемными возможностями на второй линии, в то время как НПО координировали работу с национальным правительством и получали доступ к учебным услугам EUAA.

Кроме того, активировав Директиву о временной защите, несколько государств-членов продемонстрировали открытость к цифровизации, например Польша и Литва, введя цифровые сертификаты, что позволило облегчить продление срока действия и уменьшить расходы.

Какие страны автоматически продолжат защиту, а в каких это нужно сделать самостоятельно

Многие страны автоматически продлят срок действия вида на жительство еще на год до 4 марта 2024 года. Такой анонс сделали:

Австрия;

Норвегия;

Финляндия;

Бельгия;

Словакия.

С другой стороны, в некоторых странах, таких как Чехия, Эстония, Франция, Исландия, Швеция и Мальта, граждане Украины и те, кто подпадает под действие Директивы о временной защите, должны записаться на прием для продолжения временной защиты.

Отмечается, что большинство украинских получателей временной защиты было размещено в Германии, Польше, Чехии, Италии и Испании. В Еврокомиссии подчеркнули, что в зависимости от ситуации защита для украинцев может быть дополнительно продлена до 2025 года.

В Еврокомиссии подчеркнули, что в зависимости от ситуации защита для украинцев может быть дополнительно продлена до 2025 года.