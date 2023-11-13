Алкогольный рейтинг: в каких странах люди больше всего выпивают и почему России нет в списке

Международная Организация экономического сотрудничества и развития провела масштабное исследование и определила, в каких странах больше всего пьют алкоголь. Как оказалось, больше всего любят выпить в Дании.

В ТОП-3 стран, жители которых больше всего любят спиртное, вошли Дания, Румыния и Великобритания. Всего исследовали 29 государств. Ожидаемо, что меньше всего выпивают в мусульманских странах.

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Где больше всего любителей алкоголя

В целом, во время этого исследования каждый пятый взрослый (19%) признался, что минимум раз в месяц употребляет "большую дозу" алкогольных напитков. Не удивляет, что меньше всего ценителей спиртного в мусульманских странах. К примеру, в Турции – всего 3% людей ответили, что выпивают крепкие напитки ежемесячно.

Но в странах, возглавивших список, жители "хорошенько выпивают" по меньшей мере один раз в месяц. Первая пятерка государств, где пьют больше всего, выглядит так:

Дания; Румыния; Великобритания; Люксембург; Германия.

Исследователи выяснили, что за период с 2011 по 2021 год в 23 странах снизилось потребление алкоголя. Намного меньше стали выпивать в Ирландии и Литве. Также пришли к выводу, что напиваться больше склонны мужчины, чем женщины – 26% мужчин против 12% женщин, опрошенных в мире.

Несколько иначе рейтинг выглядит, если посчитать употребление крепких напитков на душу населения:

Латвия; Литва; Чехия; Болгария; Эстония.

Но такой метод расчета критикуют за то, что статистику кардинально меняют туристы. Они приезжают в страны, выпивают и увеличивают количество потребленного алкоголя. Но в стране они жить не остаются, поэтому это искажает показатели.

Кстати, Россия не просто так не вошла в этот рейтинг, хотя, по всей вероятности, заняла бы место среди стран-лидеров. Дело в том, что РФ не является членом Международной Организации экономического сотрудничества. Поэтому ее в этот список даже не рассматривали.

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