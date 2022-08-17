В каких странах чаще всего отдыхают чехи

Популярность заграничных путешествий среди чехов медленно, но уверенно растет. Какие же направления для отдыха выбирают жители Чехии – читайте в нашем материале.

5 стран, где любят отдыхать чехи

Чехия

Несмотря на то, что чехи все больше интересуются путешествиями за пределы страны, Чехия остается для них оптимальным вариантом. Дело в том, что большинство местных жителей рассчитывают на бюджетный отдых, а кроме этого, это отличная возможность лучше узнать свою родную страну.

Это интересно От прислуги в чепчике до итальянской гражданки: тернистый путь украинки в Италии

Ехать за границу хочет преимущественно молодежь и чехи с хорошим доходом. Пенсионеры и семьи с детьми выбирают более спокойный и менее затратный отдых, например, за городом или на собственной даче.



Чехия / Фото unsplash

Хорватия

Эта страна привлекает чехов сравнительно демократическими ценами. На хорватские курорты чаще всего едут по путевке и заселяются в отеле. Однако некоторые семьи путешествуют на автомобиле, а жилье арендуют самостоятельно.



Хорватия / Фото unsplash

Словакия

В Словакию многие чехи ездят отдыхать потому, что там они могут увидеть что-то новое, но при этом чувствуют себя как дома. В эту страну жители Чехии часто ездят не только летом, но и зимой – кататься на лыжах.



Словакия / Фото unsplash

Италия

Италия уже давно стала излюбленным местом для отдыха чехов. Обычно ежегодно ее посещает около 500 тысяч туристов из Чехии. Самым популярным направлением является северная Италия.



Италия / Фото unsplash

Греция

В Грецию многие чешские семьи ездят каждое лето. Чистое море, античные памятки, вкусная еда и вино мало кого могут оставить равнодушными. Вот эти греческие курорты популярны среди чехов: Родос, Санторини, Барбати, Корфу, Крит, Лефкада, Сарти и Гавай.



Греция / Фото unsplash