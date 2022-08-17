5 країн, де люблять відпочивати чехи

Чехія

Попри те, що чехи все більше цікавляться мандрівками за межі країни, Чехія все ж залишається для них оптимальним варіантом. Річ у тому, що більшість місцевих жителів розраховують на бюджетний відпочинок, а крім цього, це чудова можливість краще пізнати свою рідну країну.

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Їхати за кордон хоче переважно молодь та чехи з хорошим доходом. Пенсіонери ж та сім'ї з дітьми обирають спокійніший і менш затратний відпочинок, наприклад, за містом чи на власній дачі.



Чехія / Фото unsplash

Хорватія

Ця країна приваблює чехів порівняно демократичними цінами. На хорватські курорти найчастіше їдуть по путівці та заселяються в готелі. Однак деякі сім'ї подорожують автомобілем, а житло орендують самостійно.



Хорватія / Фото unsplash

Словаччина

До Словаччини багато чехів їздять відпочивати тому, що там вони можуть побачити щось нове, але при цьому почуваються як удома. До цієї країни жителі Чехії часто їздять не лише влітку, а й узимку – кататися на лижах.



Словаччина / Фото unsplash

Італія

Італія вже давно стала улюбленим місцем для відпочинку чехів. Зазвичай щороку її відвідує приблизно 500 тисяч туристів з Чехії. Найпопулярнішим напрямком є північна Італія.



Італія / Фото unsplash

Греція

До Греції багато чеських родин їздять щоліта. Чисте море, античні пам'ятки, смачна їжа та вино мало кого можуть залишити байдужими. Ось ці грецькі курорти найпопулярніші серед чехів: Родос, Санторіні, Барбаті, Корфу, Кріт, Лефкада, Сарті та Гавай.



Греція / Фото unsplash