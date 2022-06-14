В каких случаях и как правильно нужно звонить на европейский экстренный номер 112

В каждой стране Европы действуют свои номера экстренной помощи. Но параллельно с ними по всему ЕС работает единственный общий номер спасательных служб – 112. И в разгар летнего туристического сезона будет нелишним напомнить самое важное, что стоит о нем знать.

Как правило, путешественники не всегда помнят номера разных экстренных служб той страны, в которую прибыли. Однако каждому следует знать о существовании единой линии 112, на которую можно дозвониться из любого европейского государства.

И еще Украинские беженцы в Германии: какую денежную помощь выделяет государство и как там найти работу

Когда нужно звонить на номер 112

Обращаться за помощью в экстренные службы следует тогда, когда есть реальная угроза жизни и здоровью людей, окружающей среде или имуществу. Самые распространенные случаи:

вы заметили пожар в доме, загорелся автомобиль, пожар в лесах или на других объектах;

необходимо спасти людей, попавших в аварию, вытащить их из-под обломков упавших строений или деревьев;

произошло ДТП, участники которого получили серьезные травмы;

вы нашли подозрительный багаж или объект;

заметили человека без сознания;

вы не в состоянии остановить кровотечение себе или другому человеку;

кто-то задыхается или не может дышать;

кого-то ударило током;

вы стали свидетелем попытки самоубийства;

вы стали свидетелем уличной драки или иного насилия;

кража кошелька или иного имущества, нападение или ограбление;

вы хотите сообщить в полицию информацию, которая поможет в расследовании, или информацию о разыскиваемых или пропавших без вести.

При каких обстоятельствах не звонить по номеру экстренной помощи

сообщить о несуществующем событии;

просто проверить, работает ли экстренный вызов;

узнать точное время (эта функция была отменена);

уточнить номера телефонов;

спросить о расписании транспорта и при других неподходящих ситуациях.

Как правильно совершить вызов

Кратко и четко опишите ситуацию, в которой вы оказались.

Назовите имя и фамилию, номер телефона, с которого звоните.

Расскажите, что произошло и сколько людей нуждаются в помощи.

Старайтесь назвать точный адрес, куда нужно отправить соответствующие службы.

По требованию диспетчера сообщите дополнительную информацию. На все вопросы отвечайте коротко и ясно.

Вам может быть интересно – 5 причин, мешающих Украине вступить в ЕС: смотрите видео

Приведенный выше список не является исчерпывающим. Звоните 112 при любой чрезвычайной ситуации.Злоупотребление номерами экстренных служб является преступлением.