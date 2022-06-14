В каких случаях и как правильно нужно звонить на европейский экстренный номер 112
Источник:Hasičský záchranný sbor České republiky
В каждой стране Европы действуют свои номера экстренной помощи. Но параллельно с ними по всему ЕС работает единственный общий номер спасательных служб – 112. И в разгар летнего туристического сезона будет нелишним напомнить самое важное, что стоит о нем знать.
Как правило, путешественники не всегда помнят номера разных экстренных служб той страны, в которую прибыли. Однако каждому следует знать о существовании единой линии 112, на которую можно дозвониться из любого европейского государства.
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Когда нужно звонить на номер 112
Обращаться за помощью в экстренные службы следует тогда, когда есть реальная угроза жизни и здоровью людей, окружающей среде или имуществу. Самые распространенные случаи:
- вы заметили пожар в доме, загорелся автомобиль, пожар в лесах или на других объектах;
- необходимо спасти людей, попавших в аварию, вытащить их из-под обломков упавших строений или деревьев;
- произошло ДТП, участники которого получили серьезные травмы;
- вы нашли подозрительный багаж или объект;
- заметили человека без сознания;
- вы не в состоянии остановить кровотечение себе или другому человеку;
- кто-то задыхается или не может дышать;
- кого-то ударило током;
- вы стали свидетелем попытки самоубийства;
- вы стали свидетелем уличной драки или иного насилия;
- кража кошелька или иного имущества, нападение или ограбление;
- вы хотите сообщить в полицию информацию, которая поможет в расследовании, или информацию о разыскиваемых или пропавших без вести.
При каких обстоятельствах не звонить по номеру экстренной помощи
- сообщить о несуществующем событии;
- просто проверить, работает ли экстренный вызов;
- узнать точное время (эта функция была отменена);
- уточнить номера телефонов;
- спросить о расписании транспорта и при других неподходящих ситуациях.
Как правильно совершить вызов
- Кратко и четко опишите ситуацию, в которой вы оказались.
- Назовите имя и фамилию, номер телефона, с которого звоните.
- Расскажите, что произошло и сколько людей нуждаются в помощи.
- Старайтесь назвать точный адрес, куда нужно отправить соответствующие службы.
- По требованию диспетчера сообщите дополнительную информацию. На все вопросы отвечайте коротко и ясно.
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