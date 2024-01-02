Самолет или машина времени: на каких рейсах можно встретить Новый год дважды
Источник:Lowcostavia
На самолете можно совершить перелет с 2024-го в 2023-й год. Это возможно благодаря пересечению линии изменения времени. Так, например, рейс через Тихий океан может перенести пассажиров на год назад.
Также можно встретить Новый год в Испании, быстро пересечь границу с Португалией, где другой часовой пояс и снова оказаться в прошлом году – там до сих пор будет 31 декабря.
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Двойной Новый год
Но самой интересной будет поездка из Австралии или Азии через Тихий океан в Соединенные Штаты. Во время таких перелетов самолет пересекает Линию смены дат. Поэтому часы переводятся назад на целый день. Получается, что можно вылететь 1 января 2024 года, а приземлиться 31 декабря 2023 года.
Например, если вылетать из Окленда (Новая Зеландия) и приземлиться на тихоокеанском острове Раротонга, то можно совершить "путешествие во времени". Рейс авиакомпании Air New Zealand NZ946 Auckland – Rarotonga вылетит из Новой Зеландии 1 января в 8:50 утра. А садится самолет на острове Раротонга 31 декабря в 13:40.
Выходит, что у пассажиров будет достаточно времени, чтобы отпраздновать Новый год в Окленде и вылететь утром 1 января на остров. После перелета можно отдохнуть и встретить Новый год еще раз – уже в новое время.
Пересечение Линии смены дат
Международная Линия смены дат — это условная линия на поверхности Земли, при пересечении которой дата меняется либо на один день вперед (при пересечении с востока на запад), либо на день назад (при пересечении с запада на восток).
Во время кругосветного путешествия можно забыть перевести календарь при пересечении Линии изменения дат. Тогда с вами может случиться такое же приключение, как с героями книги "Вокруг света за 80 дней", когда путешественники вернулись в Лондон после поездки вокруг Земли и считали, что дата на один день позже, чем была в Англии на самом деле.
Рейсы "назад в прошлое"
Еще один рейс только японской авиакомпании All Nippon Airways стал машиной времени для пассажиров. Он также перенес их в прошлый 2023 год.
Самолет вылетел из Токио в 01:06 1 января 2024 и приземлился в Лос-Анджелесе в 17:04 31 декабря. Так что клиенты японской авиакомпании смогли встретить Новый год дважды.
В этом году с 2024-го назад в 2023-й смогли отправиться пассажиры сразу пяти рейсов. Самолеты, которые вылетели 1 января 2024 и прилетели 31 декабря 2023:
- All Nippon Airways, рейс NH106 Токио — Лос-Анджелес;
- Air New Zealand, рейс NZ946 Окленд — Раротонга;
- Cathay Pacific, рейс CX888 Гонконг — Ванкувер;
- Cathay Pacific, рейс CX872 Гонконг — Сан-Франциско;
- Cathay Pacific, рейс CX880 Гонконг — Лос-Анджелес.
Могли встретить Новый год дважды и пассажиры рейса UA200 компании United Airlines. Он летел с отдаленного острова Гуам на Гавайи. Но этого не получилось сделать из-за многочасовой задержки рейса.