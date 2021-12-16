В каких польских банках украинцы чаще всего открывают счета: интересная аналитика

Среди иностранцев, открывающих счета в польских финансовых учреждениях, преобладают граждане Украины. Более 630 тысяч украинцев пользуются услугами банков в Польше. Рассказываем, каким учреждениям больше всего доверяют мигранты.

По данным польского ресурса о финансах Raport PRNews.pl, 1,2 миллиона иностранцев обслуживаются в банках Польши. Среди них ежеквартально растет количество украинцев.

Интересно Мгновенно прислать средства к праздникам родным из-за границы: как это стало возможным

Какие польские банки чаще всего выбирают украинцы

Больше всего клиентов из Украины обслуживает BNP Paribas – более 230 тысяч человек. Популярный также Santander Bank Polska – в этом учреждении имеют счета 200 тысяч украинцев. Третье место с количеством 130 тысяч пользователей занимает банк Pekao.

В целом перечень польских банков, в которых наибольшее количество клиентов из Украины, выглядит следующим образом:

BNP Paribas – 230 809 человек;

Santander Bank Polska – 203 221 человек;

Pekao – 130 525 человек;

Alior Bank – 25 393 человека;

Credit Agricole – 15 566 человек;

Santander Consumer Bank – 13 235 человек;

Bank Pocztowy – 11255 человек.

Кстати, украинцы могут открыть счет не в каждом польском банке. Финансовые учреждения имеют свои перечни требований. К примеру, чтоб стать клиентом неких банков, нужно иметь статус резидента. Другие учреждения предоставляют возможность открыть счет с загранпаспортом, если лицо подтвердит легальное пребывание в Польше.

Также вас может заинтересовать сюжет о том, как выбрать надежный банк для долгосрочного кредита: смотрите видео 24 канала