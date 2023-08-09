Свежий рейтинг лучших городов для жизни в Польше: есть сюрпризы

Вышел новый рейтинг лучших польских городов для жизни. Как ни странно, Варшава и Краков не попали в лидеры.

Эксперты собрали рейтинг 16 лучших городов в Польше. В списке много сюрпризов – популярные Варшава и Краков оказались далеко не в лидерах. Так какой польский город самый комфортный для жизни – узнаете дальше.

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Где лучше жить в Польше

В ходе подготовки этого рейтинга эксперты определили 6 главных критериев: уровень безработицы, размер зарплаты, доступность жилья, медицинское обслуживание, уровень преступности и качество воздуха. Каждый город получал баллы по этим показателям.

Рейтинг лучших городов для жизни в Польше возглавила столица Великопольши – Познань. По всем перечисленным категориям город попадал в первую десятку. Но ключевую роль сыграли два фактора: низкий уровень безработицы и высокие зарплаты. Также в Познани очень умеренные цены на жилье, поэтому все сложилось и город стал лидером рейтинга.

Второе место в списке – за Катовице. Здесь достаточно доступное жилье. Но в городе не самые лучшие показатели качества воздуха. На третьей позиции – Ополе. Здесь как раз наоборот, город может похвастаться самым чистым воздухом.

А вот Варшава и Краков, хоть и побеждают по экономическим показателям (высокие зарплаты и низкий уровень безработицы), но из-за экстремальных цен на жилье и не лучшего качества воздуха опустились довольно низко в рейтинге.

Итак, лучшие польские города для жизни:

Познань; Катовице; Ополе; Вроцлав; Ольштын; Быдгощ; Гожув-Велькопольский; Жешув; Лодзь; Люблин; Краков; Гданьск; Щецин; Варшава; Кельце; Белосток.