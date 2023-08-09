Свежий рейтинг лучших городов для жизни в Польше: есть сюрпризы
Источник:Business Insider
Вышел новый рейтинг лучших польских городов для жизни. Как ни странно, Варшава и Краков не попали в лидеры.
Эксперты собрали рейтинг 16 лучших городов в Польше. В списке много сюрпризов – популярные Варшава и Краков оказались далеко не в лидерах. Так какой польский город самый комфортный для жизни – узнаете дальше.
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Где лучше жить в Польше
В ходе подготовки этого рейтинга эксперты определили 6 главных критериев: уровень безработицы, размер зарплаты, доступность жилья, медицинское обслуживание, уровень преступности и качество воздуха. Каждый город получал баллы по этим показателям.
Рейтинг лучших городов для жизни в Польше возглавила столица Великопольши – Познань. По всем перечисленным категориям город попадал в первую десятку. Но ключевую роль сыграли два фактора: низкий уровень безработицы и высокие зарплаты. Также в Познани очень умеренные цены на жилье, поэтому все сложилось и город стал лидером рейтинга.
Второе место в списке – за Катовице. Здесь достаточно доступное жилье. Но в городе не самые лучшие показатели качества воздуха. На третьей позиции – Ополе. Здесь как раз наоборот, город может похвастаться самым чистым воздухом.
А вот Варшава и Краков, хоть и побеждают по экономическим показателям (высокие зарплаты и низкий уровень безработицы), но из-за экстремальных цен на жилье и не лучшего качества воздуха опустились довольно низко в рейтинге.
Итак, лучшие польские города для жизни:
- Познань;
- Катовице;
- Ополе;
- Вроцлав;
- Ольштын;
- Быдгощ;
- Гожув-Велькопольский;
- Жешув;
- Лодзь;
- Люблин;
- Краков;
- Гданьск;
- Щецин;
- Варшава;
- Кельце;
- Белосток.