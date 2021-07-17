В каких городах мира недвижимость дорожает быстрее

17 июля 2021 , 09:00
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Global Residential Cities Index

Компания Knight Frank составила рейтинг под названием Global Residential Cities Index. Это список городов, где цены на жилую недвижимость в 2021 году росли быстрыми темпами.

Наиболее стремительно цены на жилье росли в Турции и Новой Зеландии. До первой сотни в списке также попала столица Украины.

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10 городов мира с быстрым ростом цен на недвижимость

В некоторых городах Турции цены выросли вдвое, а то и втрое. Интересно, что Измир, который в 2020 году был на третьем месте, в этом году стал лидером рейтинга. А Анкара, которая занимала четвертую позицию, стала второй. Очевидно, что эмигрантам, которые живут в Турции, сейчас выгодно инвестировать в недвижимость. 

Итак, больше всего цены на недвижимость в 2021 году выросли в таких городах мира: 

  1. Измир (Турция) – 33,9%;
  2. Анкара (Турция) – 30,3%;
  3. Веллингтон (Новая Зеландия) – 30,1%;
  4. Стамбул (Турция) – 28,8%;
  5. Сеул (Южная Корея) – 26,1%;
  6. Галифакс (Канада) – 22,5%;
  7. Москва (Россия) – 22,4%;
  8. Санкт-Петербург (Россия) – 22,1%;
  9. Гамильтон (Канада) – 20,9%;
  10. Финикс (США) – 20%.

Киев в упомянутом рейтинге занял 99 место с ростом цен на 4,1%. Другие украинские города в перечень не попали. 

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Автор: Орися Біленька