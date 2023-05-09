Согласно данным Европейского статистического управления, с начала полномасштабного вторжения и до марта 2023 года около 3,9 миллиона украинцев получили статус временной защиты в Евросоюзе.

К теме: В 2022 году украинцы в Польше получили рекордное количество польских паспортов

Какие страны приютили больше всего украинцев

Больше всего статусов временной защиты для украинцев предоставили три страны ЕС:

Германия . Страна оформила временную защиту для 1 067 755 украинцев. Это 27% от общего количества в мире.

. Страна оформила временную защиту для 1 067 755 украинцев. Это 27% от общего количества в мире. Польша . Республика предоставила защиту для 976 575 человек. Это 25% от общего количества.

. Республика предоставила защиту для 976 575 человек. Это 25% от общего количества. Чехия. Приютила 325 245 украинцев. Это 8%.

Что касается лидера статистики Германии, то в 2022 году ее население выросло до исторического максимума. Это произошло как раз из-за волны украинских беженцев, которых приняло государство. По данным Федерального статистического управления, в конце прошлого года в Германии проживало более 84 миллионов человек. Для страны это рекорд.

Когда истекает действие временной защиты в ЕС

Статус временной защиты предоставляется украинцам, которые из-за войны были вынуждены бежать в страны ЕС. Он дает беженцам право на помощь, работу, жилье, медицинское обслуживание и образование.

Директива о временной защите украинцев в Евросоюзе будет действовать до марта 2024 года. Такое решение в октябре приняла Еврокомиссия. В будущем ее действие могут продлить до 2025 года, если это будет необходимо.