Какие зарплаты получают украинские мигранты в Польше: исследование

Компания по трудоустройству "Gremi Personal" провела исследование, в котором выяснила, сколько зарабатывают трудовые мигранты в Польше. Участие в опросе приняли выходцы из Украины.

Согласно данным, украинские мигранты, которые работают в Польше на производстве и на логистических складах, получают от 18,5 до 30 тысяч гривен зарплаты. На высоких должностях сумма обычно еще больше.

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На производстве украинцы зарабатывают от 2,5 до 4 тысяч злотых ежемесячно (18,5 - 30 тысяч гривен) в зависимости от рабочего графика. Следовательно, существует возможность работать по 8 или по 12 часов ежедневно.

Такие же зарплаты на логистических складах, где почасовая ставка составляет от 13,8 до 14,5 злотого. Похожая ситуация и на предприятиях пищевой промышленности.

При этом высококвалифицированные рабочие получают в среднем от 3,5 до 4,5 тысячи злотых, что в гривнах составляет около 26 – 33 тысяч в месяц.

Напомним, что в 2021 году минимальная почасовая ставка в Польше выросла до 13,78 злотых нетто (сумма, которую человек получает чистыми после вычета всех налогов). Таким образом, в этом году зарплаты автоматически увеличились на 300 злотых ежемесячно.