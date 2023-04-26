Куда поехать в 2023 году: названы самые популярные туристические места
Источник:COMPARE the MARKET
Сервис Comparethemarket проанализировал, что туристы чаще всего искали в Google и тегали в Instagram в этом году. По результатам составили рейтинг самых популярных памятников.
Названы самые популярные туристические места в 2023 году
В рейтинге по большей части встречаются популярные локации для туристов, малоизвестных – нет. Какие места попали в топ – в материале ниже!
Читайте также Названы 10 лучших городов мира для цифровых кочевников: кто возглавил рейтинг
В этот список включили 20 памятников, в первую десятку попали:
- Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ),
- Эйфелева башня (Париж, Франция),
- Таймс-Сквер (Нью-Йорк, США),
- Ниагарский водопад (США),
- Тадж-Махал (Агра, Индия),
- Гранд-Каньон (США),
- Мачу-Пикчу (Перу),
- Нотр-Дам (Париж, Франция),
- Белый дом (Вашингтон, США),
- Саграда Фамилия (Барселона, Испания).
Саграда Фамилия / Фото UnSplash
ТОП городов мира с лучшим общественным транспортом
Популярный портал RankingRoyals и Oliver Wyman Forum подготовили рейтинг городов с лучшим общественным транспортом в мире. Было исследовано множество статистических данных.
Лучше всего с публичным транспортом дела обстоят в Европе. На первом месте оказался Гонконг, второе место занял Цюрих, а на третьем – Стокгольм. Кто еще в рейтинге – смотрите по ссылке.