Куда поехать в 2023 году: названы самые популярные туристические места

Сервис Comparethemarket проанализировал, что туристы чаще всего искали в Google и тегали в Instagram в этом году. По результатам составили рейтинг самых популярных памятников.

Названы самые популярные туристические места в 2023 году

В рейтинге по большей части встречаются популярные локации для туристов, малоизвестных – нет. Какие места попали в топ – в материале ниже!

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В этот список включили 20 памятников, в первую десятку попали:

Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ),

Эйфелева башня (Париж, Франция),

Таймс-Сквер (Нью-Йорк, США),

Ниагарский водопад (США),

​​Тадж-Махал (Агра, Индия),

​​Гранд-Каньон (США),

​Мачу-Пикчу (Перу),

​Нотр-Дам (Париж, Франция),

Белый дом (Вашингтон, США),

Саграда Фамилия (Барселона, Испания).

Саграда Фамилия / Фото UnSplash

ТОП городов мира с лучшим общественным транспортом

Популярный портал RankingRoyals и Oliver Wyman Forum подготовили рейтинг городов с лучшим общественным транспортом в мире. Было исследовано множество статистических данных.

Лучше всего с публичным транспортом дела обстоят в Европе. На первом месте оказался Гонконг, второе место занял Цюрих, а на третьем – Стокгольм. Кто еще в рейтинге – смотрите по ссылке.