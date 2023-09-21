Туристические налоги и сборы: какие страны мира заставляют заплатить за въезд и не только

Многочисленные страны и города, включая несколько европейских, недавно ввели плату для посетителей. Такое решение принято не только, чтобы получить прибыль, но и умерить огромный наплыв туристов.

Суммы взысканий колеблются от 50 центов до десятков евро. Узнайте подробнее о каких суммах идет речь и в каких странах туристы должны платить обязательные сборы.

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Отметим, и хотя обычно ежедневная сумма налога невелика, в течение недели семья из четырех человек может заплатить городу более 115 евро, не считая стоимости проживания, транспорта и сувениров.

Какие страны взимают туристические налоги и сборы?

Большинство европейских стран взимает налог с туристов за проживание в отелях:

Австрия – налог за ночлег зависит от провинции, в которой останавливается турист. В Вене и Зальцбурге к счету гостиницы прибавляется 3% за каждое проживающее лицо.



– налог за ночлег зависит от провинции, в которой останавливается турист. В Вене и Зальцбурге к счету гостиницы прибавляется 3% за каждое проживающее лицо. Бельгия – сбор взимается за каждую ночь пребывания в Бельгии, однако следует учитывать, что налог не всегда включают в общий счет в отеле, а потому нужно проверять этот нюанс при бронировании, чтобы при выселении из номера вы были готовы к дополнительным расходам. Сумма сбора отличается от города и города и зависит от уровня отеля. Обычно это около 7,5 евро.



– сбор взимается за каждую ночь пребывания в Бельгии, однако следует учитывать, что налог не всегда включают в общий счет в отеле, а потому нужно проверять этот нюанс при бронировании, чтобы при выселении из номера вы были готовы к дополнительным расходам. Сумма сбора отличается от города и города и зависит от уровня отеля. Обычно это около 7,5 евро. Хорватия – сбор относительно низкий по отношению к другим странам и особенно, не в сезон. Обычно туристам нужно будет оплатить около 1,5 евро за ночь.



– сбор относительно низкий по отношению к другим странам и особенно, не в сезон. Обычно туристам нужно будет оплатить около 1,5 евро за ночь. Франция – размер налога зависит от уровня и категории гостиницы и колеблется от 0,20 до 4 евро на человека за ночь.



– размер налога зависит от уровня и категории гостиницы и колеблется от 0,20 до 4 евро на человека за ночь. Германия – обычно налог добавляется к счету за гостиницу и составляет около 5%. Однако во Франкфурте, Гамбурге и Берлине предусмотрено дополнительное собрание на "кровати" и "культуру".



– обычно налог добавляется к счету за гостиницу и составляет около 5%. Однако во Франкфурте, Гамбурге и Берлине предусмотрено дополнительное собрание на "кровати" и "культуру". Греция – сбор также необходимо платить за каждые ночь в отеле и колеблется от 0,5 до 4 евро.



– сбор также необходимо платить за каждые ночь в отеле и колеблется от 0,5 до 4 евро. Венгрия – сумма налога зависит от уровня гостиницы, ведь туристы должны оплатить 4% стоимости номера за каждую ночь.



– сумма налога зависит от уровня гостиницы, ведь туристы должны оплатить 4% стоимости номера за каждую ночь. Италия – размер налога зависит от города и уровня гостиницы и обычно колеблется от 3 до 7 евро за ночь, однако в некоторых городах придется заплатить больше.

Живописная Венеция / Фото UnSplash

Нидерланды – налог распространяется не только на гостиницы, но и на кемпинги, апартаменты и даже частные дома, сдаваемые в аренду. Обычно сумма сбора составляет 7% стоимости проживания. Кроме того, в столице Нидерландов действует налог на сухопутный и водный транспорт для туристов.



– налог распространяется не только на гостиницы, но и на кемпинги, апартаменты и даже частные дома, сдаваемые в аренду. Обычно сумма сбора составляет 7% стоимости проживания. Кроме того, в столице Нидерландов действует налог на сухопутный и водный транспорт для туристов. Португалия – сумма сбора зависит от муниципалитета и колеблется от 1 до 3 евро. Важно и то, что самые высокие налоги предусмотрены в пиковые месяцы – с апреля по октябрь, а межсезонья они ниже обычно вдвое.



– сумма сбора зависит от муниципалитета и колеблется от 1 до 3 евро. Важно и то, что самые высокие налоги предусмотрены в пиковые месяцы – с апреля по октябрь, а межсезонья они ниже обычно вдвое. Словения – налог зависит от популярности города и уровня гостиницы, в туристических локациях сумма сбора около 3 евро в день.



– налог зависит от популярности города и уровня гостиницы, в туристических локациях сумма сбора около 3 евро в день. Швейцария – налог уплачивается отдельно и не входит в стоимость проживания. Если турист планирует находиться в стране до 40 суток, сумма сбора будет составлять около 2,20 евро за ночь.



– налог уплачивается отдельно и не входит в стоимость проживания. Если турист планирует находиться в стране до 40 суток, сумма сбора будет составлять около 2,20 евро за ночь. Испания – на Балеарских островах, таких как Ибица или Майорка, налог может достигать 4 евро за ночь. В Барселоне он составляет 2,75 евро, однако он будет увеличиваться уже весной 2024 года. В Валенсии еще не вступил в силу закон о туристическом налоге, однако уже известно, что он будет зависеть от типа жилья, где планирует остановиться турист.

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Великобритания – налог нужно платить только в Манчестере и составляет он чуть более 1 евро за ночь.

Кроме этого, некоторые страны мира также взимают туристическое собрание и не все из них связаны с проживанием в отелях:

В США в разных штатах действуют разные туристические налоги, поэтому при планировании путешествия нужно уточнять информацию о городе, куда вы планируете ехать. Один из самых высоких налогов для туристов в Хьюстоне, там к счету за проживание туристов прибавляется 17%. Также плата за ночевку взимается на Карибских островах.



в разных штатах действуют разные туристические налоги, поэтому при планировании путешествия нужно уточнять информацию о городе, куда вы планируете ехать. Один из самых высоких налогов для туристов в Хьюстоне, там к счету за проживание туристов прибавляется 17%. Также плата за ночевку взимается на Карибских островах. В Индонезии туристический сбор предусмотрен только на острове Бали. Так, туристы должны заплатить около 9 евро местному правительству. Деньги туристов поступают в бюджет, покрывающий расходы на защиту местной среды и балийской культуры.

Бали / Фото UnSplash

В Японии Система налогов для туристов предусматривает уплату сбора при выезде из страны. Обычно это около 6,5 евро.



Система налогов для туристов предусматривает уплату сбора при выезде из страны. Обычно это около 6,5 евро. В Новой Зеландии взимается фиксированная сумма так называемого международного сбора при прибытии туристов. Сейчас эта сумма составляет чуть больше 19 евро.