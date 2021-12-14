Какие страны Центральной Европы привлекают украинцев больше всего: интересный опрос

На выбор страны для путешествия или работы оказывает влияние взаимосвязь между имущественным положением, возрастом и местностью проживания, уверяют социологи. Например, среди жителей городов, людей с высшим достатком и младше 40 лет гораздо больше желающих путешествовать по Центральной Европе.

Для работы большинство украинцев сейчас тоже предпочли бы выбрать Германию, чем близкую Польшу. Такие результаты показало исследование Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива. Опрос проводился с 22 октября по 12 ноября 2 021 года во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий. В нем приняли участие 2 003 респондента в возрасте от 18 лет.

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Какие страны украинцы выбирают для работы

По результатам исследования, 48% украинцев хотели бы работать в Германии. Далее рейтинг популярности выглядит следующим образом:

Чехия (38%);

Австрия (32%);

Польша (31%);

Литва (24%);

Словакия (22%);

Венгрия (13%);

Румыния (8%);

Молдавия (7%).

Работу в этих странах, прежде всего, ищут мужчины в возрасте до 30 лет. Интересно, что выехать на работу в Германию и Австрию больше всего стремятся люди с самым высоким среди опрошенных уровнем материального положения.

Также около трети опрошенных (33%) не избрали бы ни одну из центральноевропейских стран.

Кого из иностранцев украинцы готовы принять у себя дома

Большинство украинцев, особенно в возрасте 18 – 29 лет, заявили, что охотно бы пригласили к себе погостить жителей стран Центральной Европы. Так, 74,3% респондентов не прочь принять гостей из Польши, 73,6% – из Германии, 72,3% – из Чехии.

Наименее же охотно украинцы настроены принимать жителей Румынии. 53,6% опрошенных дали утвердительный ответ.

Какие иностранные товары покупают украинцы

В этом разделе опроса вновь лидерство получила Германия. 80% украинцев одобряют товары из Германии.

Также украинцы охотно покупают товары из:

Польши (57%);

Чехии (57%);

Австрии (56%).

Какие страны Центральной Европы привлекают украинских туристов

По возможности путешествовать в страны Центральной Европы, 67,5% украинцев тоже выбрали бы для путешествия Германию. Следующими в списке желаемых такие страны:

Австрия – 64%;

Чехия – 63%;

Литва – 52%;

Польша (52%);

Словакия (49%);

Венгрия (43%);

Румыния (35%);

Молдавия (33%).

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