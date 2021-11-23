Какие страховые компании рекомендуют выбирать мигрантам консульские учреждения: перечень

23 ноября 2021 , 12:46
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Источник:

in-poland.com

Общеизвестно, что для оформления визы необходимо иметь документ, подтверждающий наличие медицинского страхования. Недавно консульские учреждения Украины в Польше обновили список рекомендованных страховых компаний для мигрантов.

Обновление рекомендаций вызвано тем, что Европейский Союз накануне составил новый список рекомендованных страховых компаний. К тому же, следует помнить, что страховка для работы в Польше должна отвечать определенным требованиям.

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Главные требования к страховке

Напоминаем, что страховка должна быть выдана аккредитованной страховой фирмой и удовлетворять следующие требования:

  • страховой полис должен быть на весь период пребывания за границей;
  • страховая сумма должна составлять 30 тысяч или 60 тысяч евро;
  • франшиза по страховому случаю должна составлять 0 или 50, 100, 150 евро.

Рекомендуемый список страховых компаний

С 19 ноября для выезда в Польшу консульские учреждения рекомендуют пользоваться услугами таких компаний:

  • Страховая компания "ЕКТА";
  • ПрАТ СК "ПЗУ Україна" / PAT SK Ukraina;
  • ПрАТ СК "Універсальна" / PAT SK Universalna;
  • ТДВ СК "Гардіан";
  • АТ СК "АРКС" / AT SK ARKS.
Обратите внимание! Путешественник имеет право выбрать другую страховую компанию по своему усмотрению. Но в сообщении посольства отмечено, что тогда страховой полис будет подлежать детальному анализу и проверке. Если у консула возникнут сомнения в качестве полиса, заявитель может получить отказ в оформлении визы.

 

Автор: Орися Біленька