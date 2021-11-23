Какие страховые компании рекомендуют выбирать мигрантам консульские учреждения: перечень

Общеизвестно, что для оформления визы необходимо иметь документ, подтверждающий наличие медицинского страхования. Недавно консульские учреждения Украины в Польше обновили список рекомендованных страховых компаний для мигрантов.

Обновление рекомендаций вызвано тем, что Европейский Союз накануне составил новый список рекомендованных страховых компаний. К тому же, следует помнить, что страховка для работы в Польше должна отвечать определенным требованиям.

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Главные требования к страховке

Напоминаем, что страховка должна быть выдана аккредитованной страховой фирмой и удовлетворять следующие требования:

страховой полис должен быть на весь период пребывания за границей;

страховая сумма должна составлять 30 тысяч или 60 тысяч евро;

франшиза по страховому случаю должна составлять 0 или 50, 100, 150 евро.

Рекомендуемый список страховых компаний

С 19 ноября для выезда в Польшу консульские учреждения рекомендуют пользоваться услугами таких компаний:

Страховая компания "ЕКТА";

ПрАТ СК "ПЗУ Україна" / PAT SK Ukraina;

ПрАТ СК "Універсальна" / PAT SK Universalna;

ТДВ СК "Гардіан";

АТ СК "АРКС" / AT SK ARKS.

Путешественник имеет право выбрать другую страховую компанию по своему усмотрению. Но в сообщении посольства отмечено, что тогда страховой полис будет подлежать детальному анализу и проверке. Если у консула возникнут сомнения в качестве полиса, заявитель может получить отказ в оформлении визы.