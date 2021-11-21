Какие справки анаграфического центра в Италии можно получить онлайн: лаконичная инструкция

В Италии начала действовать платформа Национального реестра резидентов (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). С ее помощью в дистанционном режиме можно загрузить 14 важных сертификатов и справок.

Раньше за получение этих документов в коммуне нужно было оплатить гербовый сбор. Теперь их можно скачать абсолютно бесплатно.

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Какие справки доступны для загрузки онлайн

Лица с итальянской резиденцией могут загрузить 14 справок для себя или члена своей семьи. Это следующие документы:

Anagrafico di nascita (свидетельство о рождении); Anagrafico di matrimonio (о браке); di Cittadinanza (о гражданстве); di Esistenza in vita (справка о подтверждении факта жизни); di Residenza (о месте жительства); di Residenza AIRE (о резиденции AIRE); di Stato civile (гражданское состояние); di Stato di famiglia (о семейном положении); di Residenza in convivenza (о совместном проживании); di Stato di famiglia AIRE (о состоянии семьи AIRE); di Stato di famiglia con rapporti di parentela (о семейном положении с родственными отношениями); di Stato Libero (об отсутствии брачных отношений); Anagrafico di Unione Civile (реестр гражданских союзов); di Contratto di Convivenza (соглашение о сожительстве).

Эти справки также могут быть объединены в комплексные сертификаты. К примеру, документы о гражданстве и месте жительства можно объединить в одну справку.

Как получить нужную справку онлайн

Для загрузки нужного документа следует посетить сайт Национального реестра резидентов и войти в личный кабинет одним из следующих способов:

с помощью кодов SPID или CNS (цифровая идентификация);

через электронное удостоверение личности.

Далее нужно выбрать из перечня вид справки и скачать ее в формате Pdf или отправить на свой электронный ящик. Перед этим следует использовать функцию "Предварительный просмотр", чтобы проверить, нет ли в документе ошибок.