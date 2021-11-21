Какие справки анаграфического центра в Италии можно получить онлайн: лаконичная инструкция

21 ноября 2021 , 17:00
Читати новину українською

Источник:

Украинская Газета. ИТ

В Италии начала действовать платформа Национального реестра резидентов (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). С ее помощью в дистанционном режиме можно загрузить 14 важных сертификатов и справок.

Раньше за получение этих документов в коммуне нужно было оплатить гербовый сбор. Теперь их можно скачать абсолютно бесплатно.

Узнайте также Как получить карту побыту в Польше: эксперт ответила на самые распространенные вопросы

Какие справки доступны для загрузки онлайн

Лица с итальянской резиденцией могут загрузить 14 справок для себя или члена своей семьи. Это следующие документы:

  1. Anagrafico di nascita (свидетельство о рождении);
  2. Anagrafico di matrimonio (о браке);
  3. di Cittadinanza (о гражданстве);
  4. di Esistenza in vita (справка о подтверждении факта жизни);
  5. di Residenza (о месте жительства);
  6. di Residenza AIRE (о резиденции AIRE);
  7. di Stato civile (гражданское состояние);
  8. di Stato di famiglia (о семейном положении);
  9. di Residenza in convivenza (о совместном проживании);
  10. di Stato di famiglia AIRE (о состоянии семьи AIRE);
  11. di Stato di famiglia con rapporti di parentela (о семейном положении с родственными отношениями);
  12. di Stato Libero (об отсутствии брачных отношений);
  13. Anagrafico di Unione Civile (реестр гражданских союзов);
  14. di Contratto di Convivenza (соглашение о сожительстве).

Эти справки также могут быть объединены в комплексные сертификаты. К примеру, документы о гражданстве и месте жительства можно объединить в одну справку.

Как получить нужную справку онлайн

Для загрузки нужного документа следует посетить сайт Национального реестра резидентов и войти в личный кабинет одним из следующих способов:

  • с помощью кодов SPID или CNS (цифровая идентификация);
  • через электронное удостоверение личности.

Далее нужно выбрать из перечня вид справки и скачать ее в формате Pdf или отправить на свой электронный ящик. Перед этим следует использовать функцию "Предварительный просмотр", чтобы проверить, нет ли в документе ошибок. 

 

Автор: Орися Біленька